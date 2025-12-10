¿A Qué Hora son las Misas en el Santuario de Guadalupe Saltillo el 12 de Diciembre?

El Santuario de Guadalupe permanecerá abierto desde la mañana del jueves 11 de diciembre hasta la madrugada del 13 de diciembre por las festividades anuales, que iniciarán a las 23:00 horas de este jueves con una misa solemne y las tradicionales Mañanitas a la Virgen de Guadalupe.

El templo no cerrará durante la noche y continuará con misas a partir de las 5:00 horas del viernes 12 de diciembre, las cuales se celebrarán cada hora hasta las 20:00 horas, cuando se llevará a cabo la misa solemne presidida por el obispo de Saltillo, Hilario González.

Anuncian Horarios de Misas por Festejos a la Virgen de Guadalupe en Saltillo.

Desde hace más de un mes, el Santuario de Guadalupe ha recibido a miles de peregrinos que llegan desde distintos puntos de la región para presentar peticiones, agradecer favores recibidos y cumplir mandas.

Anuncian cierre de vialidades en Saltillo

Se informó que a partir del jueves habrá cierre de calles en los alrededores del Santuario de Guadalupe, en Saltillo, debido a la festividad del 12 de diciembre en honor a la “Morenita del Tepeyac”.

La Subdirección de Tránsito informó que se estima que después de las 18:00 horas se cierre la vialidad de Pérez Treviño, de Emilio Carranza a Murguía, con un dispositivo vial en Emilio Carranza y otras calles como Lerdo y Aldama.

También se confirmó el cierre de calles el viernes 12 de diciembre en Emilio Carranza, de Lerdo a Aldama, en ambos sentidos, así como Murguía de Lerdo a Aldama y Pérez Treviño, de Cuauhtémoc a Murguía.

Se desplegará un operativo vial en la zona, así como elementos de la Policía Preventiva Municipal, para garantizar la seguridad de los miles de asistentes que visitarán el Santuario de Guadalupe en Saltillo.

