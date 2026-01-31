Apuñalan a Hombre Dentro de Habitación de Motel en Saltillo

Durante la tarde del viernes 30 de enero se registraron reportes a la línea de emergencias 911 en la ciudad de Saltillo, en los que se alertaba sobre una persona lesionada por apuñalada en un motel de Saltillo.

De acuerdo con información preliminar, un hombre identificado como Carlos “N” de 56 años de edad, se encontraba en la habitación número 4 de un motel, ubicado al oriente de la ciudad, en compañía de una mujer. Posteriormente, al lugar arribó un vehículo del cual descendieron dos hombres, ambos portando armas blancas.

Carlos “N” fue apuñalado y tras resultar herido, intentó salir del establecimiento, sin embargo, se desvaneció en el área de acceso del motel. Paramédicos acudieron al sitio para brindarle atención médica y lo trasladaron a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

En tanto, la mujer fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para rendir su declaración y dar inicio a la carpeta de investigación correspondiente, con el fin de ubicar a los presuntos responsables.

Atacan con navaja a joven durante riña en Lerdo

Un joven de 24 años resultó lesionado con un arma blanca tras una riña registrada el 21 de enero en la comunidad de Juan E. García, en el municipio de Lerdo. La agresión ocurrió en un punto cercano al Puente El Salitral, donde se encontraba conviviendo con otras personas.

El herido fue trasladado al Hospital General de Lerdo para recibir atención médica, mientras que autoridades tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer la agresión.

