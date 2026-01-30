Detienen a Mujer por Presunto Desfalco Millonario de 3 MDP en La Laguna

En seguimiento al fraude millonario cometido contra exempleados y trabajadores del IMSS, presuntamente por Guillermo “N”, fue detenida su esposa, luego de una denuncia que la señalaba por un presunto desfalco de tres millones de pesos.

De acuerdo con las autoridades, suman más de 300 denuncias relacionadas con este fraude, cuyos afectados exigen justicia y la localización del presunto responsable, quien prometía devolver el capital invertido más un 50% de ganancia.

Arrestan a Mujer Acusada de Presunto Desfalco Millonario en La Laguna.

La detención se realizó mediante una orden de aprehensión, tras la cual la mujer fue trasladada al Centro de Reinserción Social número 1 del estado de Durango, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente.

Cabe señalar que Guillermo “N” ofrecía a las víctimas regresar el capital con un 50% adicional de ganancia, sin embargo, hasta el momento se encuentra desaparecido y es considerado prófugo de la justicia.

Denuncian a madre e hijo por presunto fraude en venta de inmuebles en Coahuila

Una mujer y su hijo fueron denunciados penalmente por presunto fraude, luego de que autoridades detectaron la venta reiterada de los mismos terrenos y casas en la colonia Ramos Arizpe en Piedras Negras.

Las autoridades informaron que hasta el momento se habían presentado ocho denuncias formales en su contra, por inmuebles ofertados con precios que alcanzaban hasta los 650 mil pesos.

