Bebé de 1 Año es Hospitalizado por Quemaduras de Segundo Grado en Coahuila

Durante las primeras horas de este jueves 29 de enero, un bebé de un año de edad fue internado en el Hospital de Zona Número 11 del IMSS luego de sufrir quemaduras en diferentes partes de su cuerpo. Los hechos se registraron en la colonia Lázaro Cárdenas en Piedras Negras.

El bebé, identificado como Pablo Santiago "N", fue trasladado al nosocomio por sus propios familiares para que recibiera atención médica de urgencia. Afortunadamente, su estado de salud es reportado como estable, con quemaduras de primer y segundo grado.

Tras el ingreso del bebé al hospital, se dio aviso a las autoridades correspondientes de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Pronnif) para que realicen las investigaciones correspondientes.

Se busca determinar si se trató de un accidente o de alguna negligencia por parte de los padres de familia, se informó que el bebé permanece hospitalizada recibiendo atención médica especializada.

Salvan a mujeres de la tercera edad de incendio de casa en Saltillo

Dos mujeres de la tercera edad salieron ilesas de un incendio que se registró en su casa ubicada en la calle Maclovio Herrera, entre calles Arteaga y Dionisio García de la zona centro en Saltillo.

Alrededor de las 6:30 horas, elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Karen Ruíz y Beatriz García, acudieron al domicilio para atender el reporte. Al ingresar a una de las habitaciones despertaron a Teresa Morales de 75 años para que saliera y posteriormente hicieron lo mismo en la habitación de Rosario Vázquez, quien además tenía su cuarto con candado.

Salvan a Adultos Mayores de Incendio de Casa en Saltillo.

Minutos más tarde, arribaron elementos de Bomberos Saltillo y con el apoyo de una cisterna, lograron apagar el fuego que presuntamente habría iniciado por un cortocircuito en unos cables que estaban en contacto con ropa y cobijas. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas o intoxicados por el humo.

