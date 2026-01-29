Muere Albañil Electrocutado Mientras Trabajaba en el Techo de Casa en Torreón

Un trabajador de la construcción murió la tarde del miércoles 28 de enero en la colonia Ampliación Zaragoza Sur en Torreón. El hombre de 37 años, identificado como Tomás, perdió la vida luego de recibir una descarga eléctrica mientras realizaba labores en el techo de una casa.

Los hechos se registraron alrededor de las 18:30 horas en el cruce de Lago Argentino y Lago Michigan. Sus compañeros intentaron llevarlo de emergencia al hospital en un vehículo particular, pero el albañil no resistió y falleció durante el traslado.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, alcanzaron el vehículo y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Autoridades acordonaron el área y procedieron con el levantamiento del cuerpo siguiendo los protocolos establecidos.

Muere mujer electrocutada en San Pedro, Coahuila

Una mujer de 34 años perdió la vida el 22 de enero al interior de su domicilio ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas del municipio de San Pedro, Coahuila. El fallecimiento ocurrió dentro del baño de la vivienda, donde fue localizada sin signos vitales.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, la víctima habría sufrido una descarga eléctrica mientras se bañaba. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y confirmaron el deceso.

