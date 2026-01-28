Clausuran Banco de Torreón por Presunta Presencia de Alcohol al Interior

Durante la mañana de este miércoles 28 de enero, la Dirección de Inspección y Verificación de Torreón clausuró una sucursal bancaria ubicada en el bulevar Independencia y la calle Mónaco en la ciudad de Torreón.

Los sellos de clausura, firmados por un inspector adscrito a la Dirección de Inspección y Verificación Municipal, indicaban la violación a los artículos 3, 28, 45, 49, 53 y 57 del Reglamento para la Expedición de Licencias y para Prevenir y Combatir el Abuso en el Consumo del Alcohol.

Autoridades Clausuran Sucursal Bancaria por Presencia de Alcohol en Torreón.

Debido a ello, los empleados que comenzaron a llegar por la mañana no pudieron ingresar a la sucursal y se mostraron sorprendidos al desconocer las razones específicas de la clausura. Conforme pasó el tiempo, los trabajadores se retiraron del lugar y el banco permanecerá clausurado hasta que las autoridades autoricen su reapertura.

Detienen a presunto ladrón tras ingresar a banco en Saltillo

El 25 de septiembre de 2025, Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron a un hombre que ingresó de manera ilegal a un banco ubicado al sur de Saltillo, luego de que se activó la alarma.

Noticia relacionada: Ladrón Hace Boquete en la Pared para Robar un Banco en Saltillo

Al inspeccionar el lugar, los agentes localizaron un boquete en la parte posterior del banco, por donde el sujeto había logrado entrar. El responsable fue detenido dentro de la sucursal y puesto a disposición del Ministerio Público, luego de que se le aseguraran bolsas con monedas y se confirmaran daños materiales en el establecimiento.

