¿Qué Actividades Habrá en Coahuila Durante el Mundial de Futbol 2026?

El gobierno del Estado presentó el programa de Coahuila Pa´l Mundial que buscará ofrecer actividades deportivas, culturales y turísticas para la población y los turistas que lleguen a Nuevo León durante el mundial de fútbol.

El programa contempla diversas actividades en las cinco regiones de la entidad así como en los ocho pueblos mágicos para ofrecer amenidades, recorridos y espectáculos culturales.

Blas Flores, Jefe de gabinete y proyectos especiales, presentó el proyecto que incluye durante los meses de competencia futbolística así como la transmisión de partidos en la vía pública en Torreón y Saltillo.

En los meses de junio y julio se transmitirán todos los partidos en Saltillo y Torreón, así como activaciones especiales, torneos, espacios llenos de música, gastronomía y conciertos

¿Cuánto tiempo se hace para viajar a Monterrey?

Si planeas viajar de Torreón a la ciudad de Monterrey, el trayecto es de aproximadamente 339 kilómetros. La ruta contempla el paso por diversas casetas y el tiempo estimado de traslado es de alrededor de 3 horas con 55 minutos, aunque este puede variar según el tráfico y las condiciones del tiempo.

El recorrido de Saltillo a Monterrey es considerablemente más corto debido a la cercanía entre ambas ciudades, lo que lo convierte en uno de los trayectos más transitados por los habitantes. La distancia aproximada es de 87 kilómetros y el tiempo de traslado suele ser de alrededor de una hora y media en automóvil.

Monterrey albergará cuatro partidos del mundial

El 5 de diciembre se realizó el sorteo del mundial 2026 en Washington, Estados Unidos, donde quedaron definidos los grupos y el calendario general de la justa internacional. Monterrey fue confirmada como una de las sedes del torneo y albergaría cuatro partidos de fútbol.

Noticia relacionada: ¿Qué Partidos Habrá en el Estadio de Monterrey por el Mundial 2026?; Estos Son los Grupos

De acuerdo con el calendario del comité organizador, el Estadio de Monterrey recibiría tres partidos de la fase de grupos y uno de eliminación directa. Entre las selecciones que disputarían encuentros en la capital de Nuevo León serán Japón, Túnez, Sudáfrica y República de Corea.

Con ello, Monterrey será parte las tres ciudades mexicanas anfitrionas del Mundial 2026, junto con Ciudad de México y Guadalajara, formando parte del calendario oficial.

Historias recomendadas: