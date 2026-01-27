Investigan Feminicidio en Coahuila: Joven Presuntamente Mata a su Madre en La Laguna

La mañana de este martes 27 de enero se registró un feminicidio en el municipio de San Pedro, Coahuila, en la colonia Emiliano Zapata en un domicilio ubicado sobre la calle 16 de Septiembre y avenida San Luis.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) tomó conocimiento de los hechos e iniciaron con las indagatorias correspondientes para esclarecer lo sucedido. La víctima fue identificada como Julieta de 54 años, quien fue encontrado sin vida por un familiar.

Hijo Presuntamente Asesina a su Madre en San Pedro, Coahuila.

Agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron en el mismo sector al presunto responsable, identificado como José "N" de 24 años, quien es el hijo de Julieta.

El presunto responsable fue puesto a disposición del Ministerio Público en lo que se realizan las investigaciones pertinentes.

Hijo mata a su madre de 68 años en Saltillo

Una mujer de 68 años fue localizada sin vida al interior de su domicilio en la colonia Conquistadores en Saltillo, durante la mañana del 7 de enero. El hallazgo fue reportado a las autoridades, quienes confirmaron que la víctima presentaba huellas de violencia.

En el lugar fue detenido un hombre de 48 años, identificado como su hijo, quien fue asegurado por elementos de la Policía Municipal. La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta de investigación y el responsable fue ingresado al cereso varonil de Saltillo.

