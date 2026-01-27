Mujer es Embestida por Tren Cuando se Dirigía a su Trabajo en La Laguna

La tarde del 26 de enero, una mujer resultó lesionada luego de que su vehículo fue embestido por un tren en las vías de la carretera El Palmito, perteneciente al municipio de Bermejillo, Durango.

La conductora fue identificada como María Teresa Chávez, de 47 años de edad, con domicilio en Bermejillo, quien señaló que se dirigía a su trabajo cuando al llegar al cruce ferroviario, no se percató de la proximidad del tren.

Conductora es Embestida por el Tren en Bermejillo

Paramédicos y personal de Protección Civil acudieron al lugar para brindarle atención médica y descartaron lesiones de gravedad, ya que la mujer se encontraba estable. No obstante, fue trasladada a la Clínica 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Gómez Palacio, para una mejor valoración. El vehículo involucrado, presentó severos daños materiales.

Tren arrolla a mujer en parque industrial de Ramos Arizpe

Una mujer de alrededor de 50 años resultó con lesiones de gravedad tras sufrir un accidente ferroviario en el Parque Industrial Santa María, en el municipio de Ramos Arizpe.

La víctima fue estabilizada en el lugar y trasladada al Hospital General de Saltillo para recibir atención médica. Se informó que la mujer habría caído a las vías del tren, lo que provocó que fuera arrollada, mientras que el ferrocarril continuó su recorrido.

