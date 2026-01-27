Muere Trabajador al Caer de las Escaleras Mientras Surtía Gas en Saltillo

Un trabajador de una empresa gasera perdió la vida luego de sufrir una caída mientras realizaba labores de suministro de gas en un domicilio ubicado en la zona centro de Saltillo.

El reporte fue recibido a las 11:12 horas de la mañana del martes 27 de enero a través del sistema estatal de emergencias, donde se informó que el trabajador cayó de las escaleras desde una altura aproximada de dos metros mientras surtía gas. Tras la caída, el hombre quedó inconsciente y presentaba una lesión en la cabeza con sangrado visible.

Muere Trabajador de Gasera tras Caer de las Escaleras en Saltillo.

Paramédicos acudieron al domicilio localizado en la calle Luis Gutiérrez, donde encontraron al trabajador de 52 años tendido en el suelo y después de realizar la valoración correspondiente, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Agentes de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguraron el área y realizaron las investigaciones correspondientes para trasladar el cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.

