Muere Trabajador de CFE al Caer de una Estructura en La Laguna

La tarde de este miércoles, un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) falleció en un accidente laboral, al interior de la zona de transmisión laguna, ubicada sobre el bulevar Mieleras.

Según los primeros informes, el empleado fue identificado como Alan Javier de 30 años, quien se encontraba realizando trabajos en una estructura de alrededor de 15 metros de altura.

Cuando el trabajador cayó repentinamente al suelo y perdió la vida de manera instantánea. Hasta el momento, la Comisión Federal de Electricidad no ha emitido alguna declaración de lo ocurrido.

Muere trabajador al caer de antena en Piedras Negras

El pasado 23 de septiembre del 2025, un trabajador perdió la vida luego de caer de una torre de telecomunicaciones mientras realizaba labores de mantenimiento en la colonia Las Palmas en la ciudad de Piedras Negras.

El hombre falleció en el lugar debido a la altura desde la que cayó, por lo que autoridades y cuerpos de emergencia acudieron para confirmar el deceso y asegurar la zona, mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

