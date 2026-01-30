Mujer Denuncia Presunto Robo de Medio Millón de Pesos en Viñedos de Torreón

Una fuerte movilización policiaca se registró en una plaza ubicada en el sector Viñedos de Torreón, luego de que una mujer denunciara haber sido víctima de un robo al descender de su vehículo.

De acuerdo con el reporte recibido a través del número de emergencias 911, la afectada indicó que, tras salir de una institución bancaria y llegar a su lugar de trabajo, fue asaltada, presuntamente despojada de una bolsa que contenía aproximadamente 500 mil pesos. Ante el señalamiento, corporaciones de investigación, Ejército Mexicano, Policía Estatal y Municipal desplegaron un operativo en la zona para detectar a personas o vehículos sospechosos.

Además, se solicitó el apoyo de cámaras de videovigilancia de los establecimientos cercanos y se entrevistó a posibles testigos, quienes manifestaron no haber observado el hecho.

Se informó que en las próximas horas la mujer interpondría una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), con el fin de que se abriera una carpeta de investigación y se diera con los presuntos responsables.

Hombre resulta lesionado con arma blanca al intentar evitar robo en Torreón

La mañana del 16 de enero, un hombre resultó lesionado con un arma blanca luego de intentar evitar un robo a una casa, al exterior de su domicilio, en la colonia Joyas del Desierto al oriente de Torreón.

El afectado relató que, al percatarse de que un sujeto intentaba ingresar a una casa abandonada, trató de detenerlo, sin embargo, el presunto agresor forcejeó con él y lo hirió con un desarmador a la altura de la pierna derecha.

El atacante, quien se desplazaba en una bicicleta y vestía una sudadera negra, además de portar una mochila rosa, logró escapar tras la agresión. El lesionado acudió por sus propios medios a un hospital para recibir atención médica.

