Se Incendia Camión de Personal en Coahuila; Trabajadores Tuvieron que Salir por las Ventanas

Un camión de personal se incendió el viernes 31 de enero en la colonia 100 Casas en Piedras Negras, cuando circulaba sobre la calle Juan de la Barrera y el bulevar Pérez Treviño, sin que se reportaran personas lesionadas.

La unidad trasladaba a aproximadamente 25 trabajadores, además del chofer identificado como José, cuando de manera repentina comenzó a incendiarse, lo que obligó a detener la marcha, activar los protocolos de seguridad y evacuar de inmediato a los pasajeros.

Durante la emergencia, algunos ocupantes tuvieron que salir por las ventanas, mismas que fueron quebradas para agilizar la evacuación, logrando todos ponerse a salvo antes de que el fuego se propagara por completo.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para combatir las llamas; sin embargo, pese a la rápida respuesta, el camión fue declarado pérdida total. Así lo dió a conocer José María Mireles, Bomberos de Piedras Negras.

Se incendia casa en colonia Analco 1 en Ramos Arizpe

Graves pérdidas sufrió una vivienda luego de incendiarse durante la mañana del 29 de enero en la colonia Analco Uno, en el municipio de Ramos Arizpe. El Departamento de Protección Civil y Bomberos informó que no había personas al interior del inmueble, únicamente se localizó acumulación de basura.

Mientras se realizaban las maniobras para sofocar el siniestro, arribó un hombre que se identificó como propietario de la casa, quien señaló que había prestado el domicilio a unas personas que no fueron localizadas en el momento. Se informó que la probable causa del incendio fue un cortocircuito.

