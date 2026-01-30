Hombre Presuntamente Acuchilla a su Hermano y Golpea a Menor en Torreón

Un caso de violencia familiar se registró la noche del jueves 29 de enero en la calle Viento Libre, en la colonia Miguel Hidalgo en Torreón. De acuerdo con el reporte, un hombre presuntamente acuchilló a su hermano y golpeó a una menor de edad.

La llamada de auxilio fue recibida a las 21:27 horas, por lo que se notificó a los servicios de emergencia. El incidente fue atendido por paramédicos de la Cruz Verde y elementos de la Policía Municipal.

Al arribar al lugar, vecinos se negaron a proporcionar información, ya que las personas involucradas habían sido trasladadas por sus propios medios a distintos hospitales de la ciudad.

Hombre es detenido por atacar a familiar con hacha en Torreón

Un hombre de 59 años fue detenido luego de ser señalado como responsable de una agresión contra un familiar en la colonia Villa Jacarandas en Torreón. El ataque ocurrió al interior de un domicilio.

De acuerdo con el reporte policial, la víctima presentaba lesiones en la espalda y acusó directamente a su pariente como el agresor, tras una riña ocurrida momentos antes. En el lugar, los oficiales aseguraron el objeto con el que presuntamente se cometió la agresión.

Noticia relacionada: Hombre Ataca a su Familiar con un Hacha Durante Riña en Torreón

El señalado fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se inició una carpeta de investigación para determinar su situación legal por el delito de violencia familiar.

