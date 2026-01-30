Muere Mujer en Accidente Volcadura en Libramiento Jesús María Ramón en Acuña

Una mujer de 50 años de edad murió tras una volcadura registrada sobre el libramiento Jesús María Ramón en Ciudad Acuña, luego de que el vehículo, se saliera del camino y terminara siniestrado.

Elementos de seguridad acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y asegurar la unidad involucrada, además de iniciar las diligencias correspondientes para el esclarecimiento del accidente.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención médica al conductor del automóvil, identificado como Alonso de 21 años de edad, así como a su acompañante Ángel de 28 años, quienes fueron trasladados a un centro de salud para su valoración.

La mujer fue identificada como Verónica, sin embargo, ya no contaba con signos vitales al momento de ser atendida por los socorristas, quienes dieron aviso a las autoridades para que se realizaran las diligencias correspondientes y se trasladara el cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicaría la necropsia de ley para determinar la causa del fallecimiento.

Choque frontal entre camiones deja una persona sin vida en Saltillo

Un choque frontal entre dos vehículos de carga se registró en la carretera General-Derramadero, en la ciudad de Saltillo, dejando como saldo una persona sin vida. El accidente ocurrió a la altura de una constructora.

Se informó que uno de los camiones perdió el control, invadió el carril contrario y se impactó contra un camión recolector de basura, el cual fue proyectado hacia el acotamiento tras la colisión.

El conductor del camión recolector, identificado como Fernando “N”, falleció en el lugar debido a la gravedad del impacto, mientras que autoridades realizaron las diligencias correspondientes.

