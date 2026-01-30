Hallan Cuerpo de Mujer Dentro de Casa en Bulevar Revolución en Torreón

Durante la tarde del viernes 30 de enero, autoridades localizaron a una mujer sin vida al interior de una casa ubicada sobre el bulevar Revolución en la ciudad de Torreón, Coahuila.

El hallazgo fue reportado por su hermana, de nombre Magdalena, quien solicitó el apoyo de los servicios de emergencia luego de que no tuviera contacto con Paulina de 72 años, desde hacía aproximadamente ocho días y no respondiera al llamado en la puerta.

Al llegar al lugar, se percibió un olor fétido proveniente del interior del domicilio. De manera preliminar, se informó que la mujer padecía cáncer, por lo que no se descartó que el fallecimiento se debiera a causas naturales.

Autoridades investigan fallecimiento de hombre en Piedras Negras

Un hombre de 67 años fue localizado sin vida al interior de una casa ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas en Piedras Negras, en una zona contigua al fraccionamiento Campo Verde. El hallazgo se registró luego de que se reportaran olores fétidos provenientes del domicilio.

El aviso fue recibido a través del sistema de emergencias 911, lo que movilizó a las corporaciones de seguridad hasta un inmueble situado en el cruce de las calles Miguel Hidalgo y Montes de Oca, donde se confirmó el fallecimiento del hombre, identificado como José.

Autoridades ordenaron el levantamiento del cuerpo y la práctica de la necropsia de ley para determinar las causas del deceso, sin descartar que pudiera estar relacionado con las bajas temperaturas que se habían registrado en la región.

