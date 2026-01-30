Localizan Cuerpo de Mujer Sin Vida Dentro de Tambo en Gómez Palacio

Una mujer fue localizada sin vida al interior de un tambo en un predio baldío ubicado entre las cerradas Santa Lorena y Santa Patricia, en el municipio de Gómez Palacio, Durango.

El hallazgo fue realizado por una mujer dedicada a la recolección de basura, quien encontró el cuerpo dentro del tambo, el cual se encontraba cubierto con un colchón. Al lugar arribaron elementos de Seguridad Pública Municipal, así como de la Policía Estatal, Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

La occisa fue trasladada al Servicio Médico Forense para la realización de la necropsia de ley. Asimismo, se abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido y dar con los presuntos responsables.

Hallan cuerpo de adulta mayor en casa de Torreón

Durante la tarde del viernes 30 de enero, una mujer fue localizada sin vida al interior de una casa situada sobre el bulevar Revolución en Torreón, Coahuila. El hallazgo fue realizado por la hermana de la occisa, identificada como Magdalena, quien solicitó el apoyo de los servicios de emergencia.

Autoridades acudieron al lugar y acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes, el cuerpo de la mujer fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.

