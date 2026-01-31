Muere Mujer Durante Incendio de Casa en Saltillo

La tarde del viernes 30 de enero murió una mujer durante un incendio en un casa de la colonia Lucio Blanco en Saltillo, lo que provocó la movilización de elementos de Protección Civil y Bomberos, así como de la Policía y Tránsito Municipal.

Durante el siniestro perdió la vida una mujer identificada como Ana “N”, quien habitaba la casa junto a su pareja, Martín “N”. De acuerdo con la información recabada, el hombre se encontraba trabajando al momento de los hechos. Vecinos del sector señalaron que la pareja tenía aproximadamente dos años residiendo en el inmueble.

Al lugar acudieron autoridades investigadoras, quienes iniciaron las diligencias correspondientes y registraron el fallecimiento bajo circunstancias aún no esclarecidas. Debido a ello, se activaría el protocolo de feminicidio con el objetivo de confirmar o descartar esta línea de investigación.

Adulto mayor es encontrado sin vida tras incendio de casa en Torreón

Durante la noche del 12 de enero, un hombre de la tercera edad perdió la vida tras un incendio registrado en una casa de la colonia Luis Donaldo Colosio, en Torreón. El siniestro provocó la movilización de elementos de Bomberos y Protección Civil.

El cuerpo fue hallado al interior del inmueble, donde familiares acudieron para realizar la identificación correspondiente. En el lugar se localizaron objetos que pudieron haber contribuido al origen del fuego. Personal del Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.

