Hallan Muertos a 2 Funcionarios de Protección Civil de Naucalpan Dentro de Un Departamento

Dos funcionarios de Protección Civil del municipio de Naucalpan, Estado de México, fueron localizados sin vida al interior de un departamento ubicado en la calle Mandarina, en la colonia Las Huertas Tercera Sección. Las víctimas fueron identificadas como Omar Rodríguez, subdirector de Protección Civil, y su esposa Guadalupe Amaro, quien se desempeñaba como jefa de oficina dentro de la misma corporación.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron vecinos del inmueble quienes alertaron a las autoridades luego de notar la ausencia de movimiento en el departamento durante un periodo prolongado. La preocupación aumentó cuando comenzaron a percibir un fuerte y penetrante olor a gas que emanaba del interior de la vivienda, por lo que solicitaron la intervención de los servicios de emergencia. El gas se habría desprendido de un boiler al interior del departamento.

Al arribar al lugar, elementos de Protección Civil y cuerpos de emergencia ingresaron al departamento y encontraron a Omar Rodríguez sin vida, recostado en un sillón, mientras que Guadalupe Amaro fue localizada en una de las habitaciones.

Investigan causas de muerte

Tras el hallazgo, personal de Protección Civil y Bomberos de Naucalpan de Juárez confirmó que las víctimas formaban parte activa de la Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos, dependencia encargada de la atención de emergencias y la prevención de riesgos en el municipio.

El área fue acordonada para permitir el trabajo de peritos y agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del fallecimiento. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre el origen del incidente, aunque no se descarta una posible intoxicación por gas.

