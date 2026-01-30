Quinto Sábado: ¿Hay Doble No Circula 31 de Enero en CDMX-Edomex? Así Aplica Restricción Mañana

De nueva cuenta se registra mala calidad del aire y para todas las personas que preguntan quién no circula en el quinto sábado del mes, acá te decimos si hay Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula sabatino este 31 de enero 2026 en CDMX y Edomex, para que sepas qué carros y placas tienen prohibido salir según el programa de restricción vehicular.

Ya pasaron varias días desde la última vez que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó el Doble No Circula, aunque esto puede cambiar pronto, pues durante esta semana la calidad del aire en CDMX y Edomex pasó de ser aceptable a mala en la mayoría de alcaldías y municipios del Estado de México.

¿Hoy hay Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el último reciente reporte del Índice de Aire y Salud, se muestra que la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala debido a la presencia de partículas PM2.5 y PM10. Esto vuelve latente la posibilidad de que la CAMe tome medidas para buscar disminuir la contaminación.

Aunque la gran mayoría de zonas presentan mala calidad del aire, hasta el momento ni la CAMe o el Gobierno del Estado de México ha decidido activar la Fase 1 de Contingencia en el Valle de México, pero te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinde al respecto.

¿Habrá Doble Hoy No Circula sabatino 31 de enero 2026?

Debido a que hasta el momento no está activa la Contingencia Ambiental, el Doble Hoy No Circula también se encuentra suspendido, eso significa que para este sábado se van a aplicar las restricciones vehiculares habituales en la Ciudad de México y el Estado de México.

Es importante recordar que el programa Hoy No Circula sabatino 2026 indica que la restricción aplica desde las 05:00 de las mañana y termina a las 22:00 horas del sábado 31 de enero.

Hoy No Circula 31 de enero 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y placas no circulan en el quinto sábado del mes?

El programa Hoy No Circula sabatino 31 de enero 2026 nos indica que los siguientes autos, placas y engomados no circulan por indicación de las autoridades del medio ambiente:

No circulan todos los carros con holograma 2 .

. Autos foráneos con placas extranjeras permisos no pueden salir.

Al tratarse del quinto sábado del mes, el Hoy No Circula 31 de enero 2026 libra de las restricciones a todos los vehículos con holograma 1, 0 y 00, así como autos eléctricos e híbridos en la CDMX y el Edomex, esto por instrucciones de la CAMe.

