Incendio en la Venustiano Carranza Hoy: ¿Qué Pasó en la Bodega, Ubicada en Colonia 10 de Mayo?

Un incendio de gran magnitud se registró hoy, 30 de enero, de 2026, en una bodega que almacenaba material navideño ubicada en la colonia 10 de Mayo, ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza.

El incidente provocó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia y la evacuación preventiva de habitantes de una vecindad.

De acuerdo con el reporte de N+, el fuego se originó al interior de una bodega que se extiende prácticamente de calle a calle, desde la zona de San Antonio Tomatlán hasta Tapicería.

En el sitio se almacenaban artículos de temporada, principalmente escarcha y adornos para árboles de Navidad, materiales altamente inflamables que favorecieron la propagación de las llamas y la columna de humo.

Bomberos de la CDMX combaten el incendio de una bodega de mercancía navideña en un inmueble de la colonia 10 de Mayo, en la alcaldía Venustiano Carranza.



— NMás (@nmas) January 30, 2026

Evacuan a personas cercanas al incendio

Por la acumulación de humo y el riesgo de intoxicación, personal de Protección Civil de la Ciudad de México ordenó la evacuación de los departamentos de una vecindad ubicada en el número 162, donde el humo ya había comenzado a ingresar.

Las autoridades confirmaron que al menos una persona fue trasladada a un hospital por intoxicación, mientras ambulancias permanecieron en la zona para brindar atención preventiva.



