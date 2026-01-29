¿Cuándo Se Pagan los Tamales de la Rosca de Reyes? Prepárate para Saldar la Deuda del Muñequito

¿Te salió el muñeco en la Rosca de Reyes? Ha llegado el momento de saldar tu deuda con tu familia, amigos o compañeros de trabajo y acá en N+ te decimos cuándo se pagan los tamales en 2026 para que te vayas preparando para ser padrino o madrina de tu 'Niño Dios'.

Está a punto de celebrarse la última de las festividades navideñas, la cual está conectada con el Día de los Reyes Magos, que se festejó el pasado 6 de enero, fecha en la que millones de niños mexicanos recibieron regalos y además las familias se reunieron para partir la rosca.

Sin embargo no todo es felicidad en la última fiesta navideña, ya que aquellos a los que les salió el 'muñequito' o 'Niño Dios' en la Rosca de Reyes deberán de pagar tamales o hacer una 'tamaliza' para sus familiares o amigos.

Video. Preparación de Tamales Caseros con Maíz Orgánico

¿Por qué se dan tamales si te sale el muñeco en la Rosca de Reyes?

La tradición de la 'tamaliza' luego de la Rosca de Reyes es un sincretismo entre dos prácticas rituales: prehispánica y católica, ya que el origen de la rosca data de los comienzos de la Edad Media, en el siglo XIV, en países como Francia y Europa, y después fue exportada a México.

Noticia relacionada. ¿Cómo Se Relaciona el Día de la Candelaria con el Platillo Típico Mexicano? Seis Curiosidades

Mientras que el muñeco escondido en la rosca representa el momento en que el pequeño Jesús fue ocultado para protegerlo del rey Herodes. De esta manera, la tradición indica que encontrar al muñequito en la rosca es una bendición y esto significa que debes pagar los tamales para ser padrino o madrina del Niño Dios, compartiendo este alimento con la comunidad, familia y amigos.

Esto debido a que en la época prehispánica, los tamales estaban ligados a los festejos en honor a ciertos dioses y en las ceremonias y fiestas, este platillo se consumía entre los habitantes y se colocaba en los altares como ofrenda a divinidades.

¿Cuándo se dan los tamales de la Rosca de Reyes?

De acuerdo con las tradiciones mexicanas, las personas que sacaron el muñequito de la Rosca de Reyes deben pagar los tamales el 2 de febrero, Día de la Candelaria, que simboliza la purificación de la Virgen, 40 días después del nacimiento de Jesús.

Noticia relacionada. ¿Por Qué No Hay Clases el Lunes 2 de Febrero y Qué se Celebra en México? Llega Puente Oficial

Video. ¿Cuál es el Origen y Significado del Día de la Candelaria?

En esta fecha los católicos suelen vestir a la figura del Niño Dios y llevarlo a las iglesias junto con velas o candelas para ser bendecidas. Del mismo modo, algunas comunidades llevan semillas y maíz para pedir por un año de buenas cosechas.

En 2026, el Día de la Candelaria coincidirá con el festivo oficial del Día de la Constitución Mexicana, el cual se recorre al primer lunes de febrero, por lo cual las personas podrán disfrutar de una fecha libre, pues la mayoría de los trabajadores no deben laborar y los estudiantes no tendrán clases.

Historias recomendadas