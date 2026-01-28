¿Por Qué No Hay Clases el Lunes 2 de Febrero y Qué se Celebra en México? Llega Puente Oficial

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y demás sistemas educativos del país suspenden actividades escolares este lunes 2 de febrero 2026, pero muchos padres de familia y alumnos aún saben el motivo por el que habrá puente, por eso acá te decimos por qué no hay clases y qué se celebra en México ese día.

Debido a que en todo el año habrá varios fines de semana largos, en una nota ya te dijimos cuántos puentes oficiales habrá en 2026 y cuándo se llevará a cabo el megapuente de cuatro días de descanso en febrero.

¿Por qué no hay clases el lunes 2 de febrero?

No hay clases el lunes 2 de febrero debido a que ese día se descansa por el feriado del 5 de febrero, fecha en que se conmemora la promulgación de la Constitución de 1917.

La razón por la que el día festivo de la promulgación de la Constitución de 1917 se recorre al lunes es para que los alumnos de educación básica, media superior y universitarios gocen de un puente de al menos 3 días de descanso oficial.

¿Qué se celebra el 2 de febrero en México?

Para quienes no lo sepan, el 2 de febrero se festeja el Día de la Candelaria en México, en conmemoración a la Virgen de la Candelaria. Esa fecha se acostumbra a que la persona a quien le salió el niño en la rosa de reyes es la encargada de realizar tamales y atoles para sus familiares y amigos.

Dicha tradición proviene desde la épocas del calendario azteca donde el 2 de febrero era un día considerado como la "bendición del maíz", por eso se acostumbraba realizar alimentos con esta planta y se mantiene en la actualidad con la elaboración de los tamales y el atole.

Ahora que ya se sabe por qué no hay clases el lunes 2 de febrero 2026 en México, los alumnos de la SEP, UNAM, IPN y UAM van a gozar de su primer puente del año oficial y retomarán actividades hasta el martes 3 de febrero.

