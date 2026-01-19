Megapuente Enero 2026: ¿Quiénes Sí y Quiénes No Tendrán 4 Días de Descanso en Estas Fechas?

Con las primeras semanas del año consumadas, ya se acercan los primeros días de descanso con un fin de semana largo, que la gran mayoría podrán disfrutar, pero no todos en su totalidad. En N+ te explicamos quiénes son las personas que sí y no tendrán el megapuente enero 2026 y la lista de fechas del asueto.

Como te hemos informado previamente, se prevén varios días de suspensión de labores escolares en lo que resta del ciclo escolar, entre los que e incluye el próximo puente, pero también se suman las siguientes vacaciones, que ya también se encuentran previstas en el calendario escolar de la SEP.

¿Cuáles son las fechas del megapuente de enero 2026?

Entre los distintos puentes y megapuentes que se esperan para el primer semestre del año, ya hay fecha del primero de ellos, de acuerdo con lo contemplado tanto el el calendario de la SEP, como en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

El megapuente inicia el próximo viernes 30 de enero y concluye el lunes 2 de febrero 2026, fechas que suman cuatro días de descanso para millones de personas.

A pesar de que el asueto del 2 de febrero coincide con el Día de la Candelaria, el verdadero motivo por el que es día festivo oficial es por la conmemoración de la promulgación de 1917, que es el 5 de febrero, pero se recorre a un lunes antes con fines de optimizar el descanso y promover el turismo.

¿Quiénes sí y no tienen el primer megapuente del 2026?

El megapuente de enero 2026 está conformado por el día festivo de la Constitución Mexicana y por la junta de Consejo Técnico Escolar, así que las personas que gozarán de cuatro días de descanso son las y los estudiantes de nivel básico, así como las y los docentes que no tengan que estar en la junta de CTE.

Por otro lado, tendrán tres días de asueto las personas que descansen sábado y domingo, más las que no sean requeridas por sus patrones; mientras que las que sean llamadas a sus centros de trabajo deberán de cobrar el triple, de acuerdo con la LFT.

El artículo 75 señala que, tanto personas empleadoras como personas trabajadoras deberán determinar el número de trabajadoras y trabajadores que deban prestar sus servicios el Día de Descanso Obligatorio.

Las personas trabajadoras que deban presentarse a laborar de manera habitual tendrán derecho a recibir independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado, es decir, un salario triple

