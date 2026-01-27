¿Es Festivo Oficial el 5 de Febrero? Esta es la Celebración del Puente y Descanso Obligatorio

A unos días del megapuente de enero 2026, hay dudas acerca de si el 5 de febrero es un día festivo oficial y qué se celebra esta fecha. Aquí te informamos cuál es la explicación alrededor de este feriado, para que no te tome desapercibido.

Y es que como te hemos informado previamente, en los próximos días se espera el cierre de bancos, así como el pago triple a trabajadores, pero hay confusión sobre las fechas en las que se realizan estos cambios.

Video: ¿Hay Horario Especial en Metro y Metrobús CDMX por Día Festivo?

¿Qué se festeja el 5 de febrero?

El 5 de febrero, en México, se festeja la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conocida también como Carta Magna o Ley Fundamental, que entró en vigor el 1° de mayo de 1917.

La Constitución fue certificada como ley el 5 de febrero de 1917, por el entonces presidente de México, Venustiano Carranza y está integrada de 136 artículos divididos en 9 títulos, entre los que destacan las garantías individuales y derechos constitucionales, la soberanía nacional, y la división de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Video: 5 de Febrero: Día de la Constitución Mexicana

¿El 5 de febrero es festivo oficial?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el 5 de febrero sí es una fecha que se conmemora con un día festivo oficial, aunque la jornada de descanso obligatorio no es la misma, pues se recorre al lunes previo inmediato.

El 17 de enero del 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto del Congreso que reformó el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo para modificar las fechas de descanso obligatorio para los trabajadores.

Esto sucedió durante el gobierno de Vicente Fox, quien el 27 de enero del mismo año publicó otro decreto para establecer estos cambios en el Calendario Oficial, los cuales entraron en vigor un año después, en 2007.

Que el 17 de enero del 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto del Congreso de la Unión por el que se reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a efecto de modificar las fechas de descanso obligatorio en las conmemoraciones de los días 5 de febrero, 21 de marzo y 20 de noviembre. Que el decreto mencionado tiene por objeto establecer tres fines de semana largos a efecto de implementar un nuevo mecanismo de promoción turística que favorezca el mercado nacional.

De esa forma nacieron los fines de semana largos, también conocidos como puentes, que se convierten en megapuentes a partir de cuatro días o más de descansos.

Este 2026, el descanso obligatorio y puente se realizará el lunes 2 de febrero, pero no por las celebraciones propias de esa fecha, sino por la conmemoración de la creación de la Carta Magna.

Historias recomendamos:

Megapuente Enero 2026: Bancos en México Cerrarán Esta Fecha de los 4 Días de Descanso

¿El Lunes 2 de Febrero 2026 es Festivo en México? Así Te Deben Pagar Si lo Trabajas Según LFT

Megapuente Enero 2026: ¿Quiénes Sí y Quiénes No Tendrán 4 Días de Descanso en Estas Fechas?

DMZ