¿El Lunes 2 de Febrero 2026 es Festivo en México? Así Te Deben Pagar Si lo Trabajas Según LFT

Si has revisado tu calendario recientemente sabrás que se aproxima un fin de semana largo, que no sólo podrán disfrutar los estudiantes sino también trabajadores en México. Por ello en N+ te aclaramos cuándo es y cómo te deben pagar si descansas este día.

Recuerda que para los trabajadores mexicanos, los días de descanso obligatorio están definidos por el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), mientras que para los estudiantes los establece el Calendario SEP.

De hecho, ya te dimos a conocer cuáles son las fechas confirmadas por la Secretaría de Educación Pública para el mega puente de 4 días, así como todos los fines de semana largos que tendrá este año.

Pero, ojo, porque quienes trabajen este día recibirán un pago especial, distinto de su sueldo por jornada laboral normal. Por lo que si este es tu caso, debes seguir leyendo.

¿El 2 de febrero es festivo en México?

El 2 de febrero cae en lunes, y sí es feriado en México. Este Día se otorga por el 5 de febrero, fecha que celebra el Día de la Constitución Mexicana, y su promulgación el 5 de febrero de 1917.

Dado que este año el feriado cae en jueves, el día de descanso obligatorio se recorre al lunes 2 de febrero. Así lo confirma la LFT, al recordar que los días de descanso obligatorio son aquellos no laborables pese a que se encuentren dentro de la jornada de un trabajador.

Puente que además coincide con el Día de la Candelaria en México, fecha en la que aquellos que se sacaron al niño en la Rosca de Reyes, deben pagar la tamaliza.

¿Cómo deben pagar si trabajas el 2 de febrero de 2026?

Ahora bien, dado que esta fecha está marcada como día festivo, debes recibir un salario triple si te convocan a trabajar ese día; es decir que independientemente de tu sueldo del día, debes recibir un pago doble por el servicio prestado.

Así lo establece el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo que indica que los empleadores deben de determinar el número de trabajadores que se deben presentar a laborar pese al puente.

Además, si un día de descanso obligatorio cae en domingo, la persona empleadora deberá cubrir a la persona trabajadora el pago de la prima dominical señalado en el artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo.

¿Cuántos días de descanso obligatorio tiene 2026?

Como ya te habíamos adelantado los días de descanso obligatorio se definen desde el inicio de año, cuando la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo da a conocer las fechas de los puentes.

Dado que apenas llegará el primer fin de semana largo, restan siete días de descanso obligatorio para trabajadores a nivel federal. Y aquí puedes consultar cuáles son todos los puentes de 2026.

¿Hay clases el 2 de febrero en México?

Buenas noticias para los trabajadores que son papás, el 2 de febrero no tendrán que levantarse temprano para llevar a los niños a la escuela, dado que el calendario SEP marca ese día como puente.

Por lo que los estudiantes deben reincorporarse a clases el martes 3 de febrero de 2026, para continuar con sus labores educativas.

