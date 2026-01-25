SEP Suspende Clases y Confirma Cuándo Es el Mega Puente de 4 Días en 2026 para Estos Alumnos

Tras el regreso a la escuela luego de las vacaciones de invierno, ha surgido la duda de cuándo habrá fin de semana largo, por lo que en N+ te adelantamos cuándo inicia el primer mega puente de cuatro días y qué estudiantes lo gozarán.

La SEP confirmó esta suspensión de clases en el calendario de 185 días del ciclo escolar 2025-2026, a fin de que papás y alumnos puedan planear sus actividades e incluso disfrutar de un descanso tras el inicio de año.

Aunque no será el único, de hecho ya te compartimos cuáles son todos los puentes y días feriados que tendrá este 2026, para que puedas organizar mejor tus tiempos.

Ten en cuenta que según el nivel escolar que curse tu hijo, será el calendario al que deberá apegarse. Mismo que marca los días sin clases, así como los feriados.

¿Cuándo es el primer mega puente de 2026? Días sin clases

De modo que el primer mega puente del año iniciará este 30 de enero y se extenderá hasta el próximo 2 de febrero, por lo que los estudiantes se incorporarán a las aulas hasta el miércoles 3 del mes.

Esto se debe a que el viernes 30 de enero, el calendario SEP lo marca como Junta de Consejo Técnico Escolar, por lo que los alumnos no deben presentarse a las aulas.

Mientras que el lunes 2 de febrero está marcado como suspensión de labores docentes, además de tratarse de un día feriado oficial por el Día de la Constitución Mexicana.

Por lo que si se suman al sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero, se obtiene el mega puente de cuatro días. Uno de los descansos más extensos para estudiantes, tras las vacaciones de fin de año.

¿Para quiénes aplica el mega puente de 4 días sin clases?

Si te estás preguntando quiénes disfrutarán de estos descansos, la SEP fue muy clara en indicar que aplica para estudiantes de escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Esto, para los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Aunque también vale la pena que consultes el calendario de 190 días y para quiénes aplica.

En cambio, los docentes sólo disfrutarán de un puente de 3 días, dado que el viernes 30 de enero deben participar en la Junta de Consejo Técnico Escolar.

¿Trabajadores en México también tendrán mega puente?

Dado el interés que generan estos días de descanso extra, vale la pena aclarar que los trabajadores también gozarán de un fin de semana largo aunque éste sólo será de 3 días.

Al igual que los docentes, los empleados descansan el 2 de febrero dado que se trata de un día de descanso obligatorio contemplado por la Ley Federal del Trabajo.

De modo que tendrán sábado 31 de enero, domingo 1 y lunes 2 de febrero de asueto, para finalmente retomar sus labores el día 3 del mes.

