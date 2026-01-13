Convocatoria UNAM 2026 para Licenciatura: ¿Cuánto Cuesta el Examen de Ingreso y Dónde se Paga?

La Universidad Nacional Autónoma de México ya publicó la Convocatoria 2026 para estudiantes de nuevo ingreso a Licenciatura para el ciclo escolar 2026/2027/1. Y en N+ te adelantamos cuánto cuesta el examen y dónde debes pagarlo.

Si bien ya te explicamos los pasos para hacer tu registro en internet, es importante que cumplas en tiempo y forma con las fechas establecidas por cada uno de los procesos. Éstas ya fueron calendarizadas tanto para Licenciatura como para Bachillerato.

Las bases y requisitos para el ciclo 2026-2027/1 fueron dadas a conocer por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE),tanto para el sistema escolarizado como para el Sistema de Educación Abierta y a Distancia (SUAyED).

Recuerda que el proceso contempla distintas etapas, entre el 12 de enero y el 17 de julio de 2026. Para iniciar las clases el 10 de agosto del año en curso.

¿Cuánto cuesta el examen de ingreso a Licenciatura UNAM 2026 y dónde se paga?

Si cumples con los requisitos antes descritos, puedes avanzar con tu registro en línea. Una vez que completes este proceso, deberás descargar e imprimir la fecha de depósito del examen de nuevo ingreso.

Ten en cuenta que tienes desde el 23 de enero hasta el 5 de febrero a las 15:59 horas para imprimir y pagar la ficha de depósito, por lo que vale la pena que la descargues en cuanto hagas el trámite en internet.

Es muy importante que tengas en cuenta los tiempos, dado que la Máxima Casa de Estudios aseguró que no hay prórroga. Además, es importante que verifiques que tu nombre esté completo y correcto y sobre todo aparezca el número de referencia.

El pago lo debes hacer en el Banco Santander por los siguientes métodos:

Depósito en ventanilla

Depósito en Cajero automático

Transferencia bancaria usando CLABE Interbancaria 14180655015333065, "NOMBRE DEL CLIENTE: UNAM ASPIRANTES", capturando el número de referencia sin ningún otro texto en el campo "Concepto".

Si optas por hacer el pago en línea, es muy importante que guardes captura de pantalla y obtengas tu comprobante electrónico de pago (CEP)

El examen de ingreso para Licenciatura UNAM tiene un costo de 490 pesos.

¿Cuándo es el examen UNAM y cuáles son los requisitos para presentarlo?

Una vez que has completado el pago y los pasos siguientes para completar tu registro, es importante que conozcas que el examen se realizará entre el 23 de mayo y el 10 de junio de 2026.

Pero, mantente atento a la calendarización de la UNAM, porque deberás obtener una "cita de Examen" entre el 27 de abril y el 1 de mayo.

Únicamente en ese periodo estará habilitada la pestaña para tramitar tu cita y descargar el navegador seguro "Lockdown Browser" y así participar en el simulador del examen.

La UNAM detalló que no hay cambios de día y hora, y por lo mismo éste se asigna con 23 días naturales de anticipación.

Requisitos para presentar el examen UNAM:

Descargar el navegador Lockdown Browser Realizar la Prueba Práctica Realizar el Simulador en Línea Desinstalar cualquier programa que permita grabar pantallas del equipo Comprobar el funcionamiento del Navegador Lockdown Browser, cámara web y micrófono

¿Cuándo se darán a conocer los resultados para Licenciatura UNAM 2026?

Una vez que has cumplido con todos los pasos de la convocatoria, ha llegado el momento de conocer los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a la Licenciatura 2026. Por lo que los resultados se darán a conocer el 17 de julio de 2027.

Éstos se podrán consultar en el apartado "Tu Sitio" de la Convocatoria, a través de la página web de la DGAE en el siguiente enlace: https://www.dgae.unam.mx/

