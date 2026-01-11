¿Cuándo Inicia el Registro UNAM para Licenciatura 2026? Pasos para Hacer Proceso en Línea

Si quieres estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México, está por salir la convocatoria para el ciclo 2026-2027/1, y en N+ te decimos cuánto estará abierto el registro en línea UNAM para Licenciatura, y cuáles son los pasos que debes seguir para hacer el proceso por internet.

De hecho, la UNAM dio a conocer las fechas clave tanto para Licenciatura como Bachillerato, por lo que debes estar pendiente de la página de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE).

Para el próximo ciclo escolar, la UNAM abrió espacios en carreras que oferta tanto para el Sistema Escolarizado como para el Sistema de Universidad Abierta y Educación Distancia (SUAyED).

Será el 12 de enero de 2026 cuando la UNAM ponga en línea la convocatoria para Licenciatura, por lo que debes estar atento a este enlace. Lo mismo si deseas aplicar a alguno de los apoyos económicos y becas de aprovechamiento que ofrece.

¿Cuándo Inicia el Registro UNAM para Licenciatura?

La Máxima Casa de Estudios dio a conocer a través de la Gaceta UNAM que el registro vía internet estará abierto entre el 23 de enero y el 3 de febrero de 2026, en la página web de la DGAE en este link: www.dgae.unam.mx.

Mientras que la aplicación del examen se llevará a cabo entre el 23 de mayo y el 10 de junio de este año.

Pasos para hacer Registro UNAM 2026 para Licenciatura

Si bien la convocatoria sale el lunes 12 de enero de 2024, la UNAM dio a conocer que los aspirantes deben cumplir con los requisitos en las fechas establecidas.

Para ello deben seguir los siguientes pasos:

Entrar a la página www.dgae.unam.mx Buscar la convocatoria Licenciatura UNAM 2026-2027/1 Consultar los pasos para hacer el registro en línea Crear una cuenta por cada uno de los aspirantes con los requisitos que se indican Descargar la ficha de depósito del examen y hacer el pago en tiempo y forma Una vez confirmado el pago, deben continuar con las siguientes etapas

Fechas Clave Convocatoria para Licenciatura 2026-2027/1

Registro de aspirantes por Internet - 23 de enero al 3 de febrero de 2026

Pago Derecho a Examen - 23 de enero al 5 de febrero de 2026

Aplicación del Examen - 23 de mayo al 10 de junio 2026

Inscripción en planteles - 3 al 7 de agosto 2026

Publicación de resultados - 17 de julio 2026

Inicio de clases ciclo escolar 2026-2027 - 10 de agosto 2026

