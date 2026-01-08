¿Cuándo Sale la Convocatoria de la UNAM 2026? Fechas Clave para Licenciatura y Bachillerato

Si quieres estudiar en la Máxima Casa de Estudios debes mantenerte atento a la comunicación de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) para conocer cuándo sale la convocatoria de la UNAM 2026, y en N+ te adelantamos las fechas clave.

La Universidad ya dio a conocer el Calendario 2026-2027 para primer ingreso, no sólo para escolarizado sino modalidad abierta y a distancia, tanto para licenciatura como para bachillerato.

Los procesos se extienden entre enero y julio, para iniciar clases en agosto de 2026. Además, recuerda que la UNAM cuenta con distintos apoyos para los estudiantes como la Beca de Manutención y otras a las que puedes aplicar para continuar tus estudios.

Video: ¡Goya! UNAM Destaca en Rankings Internacionales: 45 Global y Número 2 en Centro y Sudamérica

¿Cuándo sale la convocatoria UNAM 2026?

Si estás interesado en aplicar en alguno de los procesos de primer ingreso ten en cuenta que la publicación de la convocatoria será en distintas fechas según el nivel educativo que curses. Es decir que habrá un día para licenciatura y otro para bachillerato.

Según el calendario 2026-2027 de la DGAE de la UNAM, las fechas clave de publicación quedan de la siguiente forma:

Ingreso a Licenciatura Concurso 2026 para Sistema Escolarizado y SUAyED - 12 de enero

Ingreso a Licenciatura por Pase Reglamentado 2026 - 19 de marzo

Ingreso a Bachillerato ECOEMS - 13 de febrero

Ingreso a Licenciatura Concurso Noviembre 2026 - 31 de agosto

Fechas clave para alumnos de Primer Ingreso a Licenciatura

Una vez que conoces las fechas de la convocatoria, también vale la pena que tengas en cuenta cómo se desarrollará el proceso para que alistes tus documentos y te asegures de cumplir con todos los requisitos.

Aquí hallarás las fechas importantes posteriores a la publicación de la convocatoria, tanto para Sistema Escolarizado y de Modalidad Abierta y a Distancia.

Registro de aspirantes por Internet - 23 de enero al 3 de febrero de 2026

Aplicación del Examen - 23 de mayo al 10 de junio 2026

Inscripción en planteles - 3 al 7 de agosto 2026

Publicación de resultados - 17 de julio 2026

Inicio de clases ciclo escolar 2026-2027 - 10 de agosto 2026

Fechas Clave Ingreso UNAM a Bachillerato

Mientras que si estás entre los alumnos que recién concluyeron sus estudios de secundaria y desean inscribirse al nivel Bachillerato ECOEMS, debes tener en cuenta las siguientes fechas clave tras la publicación de la convocatoria.

Registro de aspirantes por Internet - 17 de marzo al 14 de abril 2026

Aplicación del Examen en línea - 20, 21, 27 y 28 de junio 2026

Inscripción en planteles - 24 al 28 de agosto 2026

Publicación de resultados - 18 de agosto 2026

Inicio de clases ciclo escolar 2026-2027 - 31 de agosto 2026

Video: Informe UNAM Revela Daños en Menores por Uso Excesivo de Dispositivo y Pantallas

Historias Recomendadas