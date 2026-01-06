Rosca de Reyes: ¿Por Qué Debes Pagar los Tamales Si Te Toca el Muñeco y Cuándo Se Dan?

Una de las tradiciones favoritas luego de las fiestas decembrinas es la rosca de reyes, que se parte este 6 de enero; sin embargo, entre las actividades que la rodean hay una que poco encanta a quienes la viven: sacar la figura del niño. Y es que a partir de ello ganas una deuda por saldar. En N+ te explicamos la por qué debes pagar los tamales si te sale el muñeco y cuándo se dan.

Como debes saber, este 6 de enero millones de niños reciben los regalos de Día de Reyes, manteniendo viva la esperanza y la magia de esta creencia, por lo que la celebran grandes y chicos. Además, abre la puerta para otra festividad: el Día de la Candelaria.

¿Qué simboliza la rosca de reyes?

El origen de la rosca de reyes data de los comienzos de la Edad Media, en el siglo XIV, en países como Francia y Europa, para después ser exportada a México.

La rosca del pan, con su forma circular, simboliza el amor eterno de Dios, que no tiene principio ni fin.

De acuerdo con la Universidad Anáhuac, la tradicional Rosca de Reyes se relaciona con la manera cíclica de ver el mundo y con la celebración de las completitudes temporales.

Por principio, la rosca es un pan, objeto comestible que en Occidente consideramos el símbolo del alimento por excelencia. Obtener el pan con el sudor de la frente o recibir de Dios el pan de cada día, significa tener lo suficiente para vivir y, al transformar ese alimento en comida, compartiéndolo en una mesa, queda también cubierto el aspecto emocional que toda buena comida requiere.

La decoración con frutos secos y azúcar llegó después en México, como parte del sincretismo cultural presente en la gastronomía.

La figura del Niño Dios escondida en la rosca de reyes representa el momento en que el pequeño Jesús fue ocultado para protegerlo del rey Herodes.

¿Por Qué debes pagar los tamales si te sale muñeco en la Rosca De Reyes?

Dado que la figura del Niño Dios representa la huida de la Sagrada Familia, la tradición indica que encontrar al niño en la rosca es una bendición; por ello, pagar los tamales es convertirte en una especie de padrino, que compartirá el alimento con la comunidad, familia y amigos.

Esta práctica refuerza la convivencia, la unión familiar y el sentido comunitario.

Los tamales se pagan el Día de la Candelaria, que se celebra el 2 de febrero.

