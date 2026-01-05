¿Cuánto Gastarán los Reyes Magos en Regalos en 2026? Esperan Derrama Multimillonaria en CDMX

Este 6 de enero de 2026, millones de niños en México amanecerán con los regalos que les dejen los Reyes Magos, en el marco de una festividad que además impulsará la economía de la Ciudad de México (CDXM) y el país en general.

En un comunicado, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) estimó que la llegada de los Reyes Magos impactará de manera positiva la economía de la capital mexicana.

Aquí te informamos cuánto prevé que gasten los Reyes Magos y cuánta derrama económica se espera para la CDMX.

Derrama económica prevista en la capital

La Canaco CDMX dio a conocer que este 2026, la celebración de Día de Reyes Magos aportará una derrama económica de 4 mil 145 millones de pesos.

Lo anterior representa un crecimiento del 5.3% en comparación con el año anterior.

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la organización en la Ciudad de México, destacó que esa festividad “no solo es una fecha de gran arraigo cultural y familiar, sino también un pilar fundamental para el comercio de la capital, marcando un inicio de año dinámico para las ventas".

¿Cuánto y en qué gastarán los Reyes Magos?

El organismo empresarial previó que Melchor, Gaspar y Baltazar destinarán un gasto promedio de 2 mil 508 pesos por cada niño y niña.

En esta ocasión, refirió, los niños optaron por solicitar a los reyes artículos como:

Drones, autos a control remoto, figuras de acción, videojuegos y consolas, teléfonos celulares; bicicletas, triciclos y scooters como opciones recurrentes para fomentar la actividad al aire libre.

Mientras que sets de construcción, muñecas y peluches coleccionables se mantienen como regalos tradicionales.

En el marco de este día, la organización recomendó a los Reyes Magos anticipar sus compras, especialmente en establecimientos formales para garantizar la calidad de los productos y apoyar la economía local.

En otro tema, dijo que se espera que las 3 mil 722 panaderías de la CDMX elaboren la ya tradicional rosca de reyes.

