¡Feliz Día de los Reyes Magos! 35 Frases Cortas y Bonitas para Compartir Este 6 de Enero 2026

Millones de niños esperan con ansias este día. Escriben y envían sus cartas, esperando ver los juguetes y regalos por los que aguardaron por semanas, incluso meses. La magia de esta fecha no solo invade a los más pequeños, sino a familias completas, pues es una más de las tradiciones de esta época del año. En N+ sabemos lo importante que es para ti, por eso te damos una lista de 35 frases cortas y bonitas para que digas Feliz Día de los Reyes Magos. Estos mensajes los puedes compartir en redes sociales y WhatsApp este 6 de enero 2026.

Esta festividad no solo es una de las más esperadas por la llegada de Melchor, Gaspar y Baltazar —la cual puedes seguir en vivo con nuestra cobertura en vivo este año—, sino también porque se acostumbra a partir la tradicional Rosca de Reyes, que es la puerta para una celebración más: el Día de la Candelaria, fecha en la que las personas que sacaron el niño en su rebanada de pan, deben pagar los tamales.

¿Por qué los Reyes Magos llegan el 6 de enero y se celbra su día?

De acuerdo con sitios oficiales, el Día de Reyes tiene su origen en la Biblia católica, que entre sus páginas narra la visita de los Magos del oriente entregando ofrendas o dones (oro, incienso y mirra), que recibió el Niño Jesús.

Esto también es conocido como la Epifanía, que es la manifestación de Jesús a los pueblos que no lo conocían ni habían oído hablar de él.

De acuerdo con el semanario católico Desde la Fe, la Epifanía, que significa la manifestación del Señor, pero también es conocida como la fiesta de la luz.

La Solemnidad de la Epifanía del Señor tiene su fecha el 6 de enero y popularmente se le conoce como el día de los Reyes Magos. En esta festividad se celebra la revelación de Jesús a los hombres sabios.

Aunque la fecha de la Epifanía en el Calendario General de la Iglesia es el 6 de enero, en México y algunos otros países se celebra el primer domingo después del 1 de enero, con la finalidad de que más católicos puedan participar.

Frases para celebrar el Día de los Reyes Magos

Si tú quieres celebrar este 6 de enero 2026 con mensajes lindos y llenos de esperanza, te dejamos una lista de 35 frases que puedes compartir en redes sociales y WhatsApp para decir ¡Feliz Día de Reyes!

Que la magia de los Reyes Magos llene de luz tu hogar y tu corazón. ¡Feliz Día de Reyes! Que la estrella de Belén ilumine tus sueños y que los Reyes Magos te traigan mucha felicidad. El Día de Reyes es un recordatorio de que nunca debemos dejar de soñar en grande, como niños. Hoy, más que nunca, recibimos con ilusión y esperanza los regalos que la vida nos da. ¡Feliz Día de Reyes! La magia está en los detalles, en los abrazos, en los regalos, en la sonrisa de un niño. ¡Feliz Día de Reyes! Que este Día de Reyes traiga para ti un 2026 lleno de bendiciones y alegrías. Los Reyes Magos nos enseñan que la generosidad no tiene fronteras. ¡Que tengas un 6 de enero lleno de magia! Que cada regalo que recibas hoy, vaya acompañado de agradecimiento y se multiplique. Hoy es un día para soñar, para dar y recibir amor. ¡Que los Reyes Magos te traigan lo mejor! La tradición de los Reyes Magos sigue viva porque nos conecta con lo más profundo de nuestros recuerdos. Recibir un regalo de los Reyes Magos es un regalo de la vida: la oportunidad de empezar de nuevo. Hoy, como cada año, los Reyes Magos nos recuerdan que la magia está en creer. Que este Día de Reyes nos regale momentos de alegría y unión, rodeados de quienes más queremos. Los Reyes Magos nos dan el mejor regalo: la esperanza de un nuevo comienzo. Que el Día de Reyes esté lleno de risas, buenos momentos y muchas bendiciones. Los Reyes Magos nos enseñan a regalar sin esperar nada a cambio. El Día de Reyes es una oportunidad para recordar que siempre podemos volver a empezar. Que la estrella de Belén te guíe hacia tus sueños. ¡Feliz Día de Reyes! Que la magia de los Reyes Magos te traiga amor, paz y salud en este nuevo año. Hoy celebramos la esperanza de que siempre habrá un regalo esperando por nosotros, incluso en los momentos más difíciles. Hoy es un buen día para agradecer todo lo que tenemos y soñar con lo que aún está por venir. Los Reyes Magos no solo trajeron regalos, trajeron lecciones de generosidad, fe y esperanza. Que el Día de Reyes llene tu vida de nuevas ilusiones, nuevos comienzos y mucha alegría. Hoy es el día perfecto para compartir, reír y celebrar lo mejor de la vida. ¡Feliz Día de Reyes! La magia de los Reyes Magos no es solo en los regalos, sino en las emociones que despiertan. Que el espíritu de los Reyes Magos te llene de sabiduría, alegría y amor en cada paso del camino. La verdadera magia de los Reyes Magos está en el amor con que se dan sus regalos. ¡Feliz Día de Reyes! Este Día de Reyes, que la luz de la estrella guíe tu camino hacia un futuro lleno de bendiciones. Hoy, los Reyes Magos nos recuerdan que todos tenemos algo por lo que soñar, y lo más importante es no perder la fe. Que la magia de los Reyes Magos inspire cada uno de tus días en este nuevo año. Que cada paso que des hoy, como los Reyes Magos, te acerque a la realización de tus sueños. El Día de Reyes es para todos los que creen en la magia, en los milagros, y en el amor. En este Día de Reyes, que cada estrella en el cielo te llene de esperanza y bendiciones. Hoy, como cada 6 de enero, celebramos los pequeños milagros que hacen la vida más bonita. Hoy es un día para soñar, para recibir y para dar con el corazón. ¡Feliz Día de Reyes!

