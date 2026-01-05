La creadora de contenido Ximena Figueroa se volvió tendencia luego de que diera a conocer que compró mil roscas de Reyes en una tienda Costco de Guadalajara para revenderlas en Manzanillo, Colima.

A través de distintas publicaciones, la influencer presumió que viajó exclusivamente hasta la capital jalisciense para adquirir las mil roscas, las cuales posteriormente transportó a Manzanillo con la finalidad de comercializarlas.

En sus redes sociales, Figueroa compartió imágenes y mensajes en los que invitó a sus seguidores y clientes a pasar por sus pedidos, asegurando que contaba con opciones para todos los gustos, desde roscas tradicionales hasta rellenas.

“Ya tenemos todos sus pedidos de roscas. Todos los que pidieron rellenas favor de pasar hoy… quedan pocas tradicionales”, escribió la emprendedora en una de sus publicaciones, la cual rápidamente se viralizó.

Sin embargo, la polémica se intensificó cuando un usuario le preguntó si pensaba regalar algunas roscas, a lo que ella respondió de manera directa: “¿Cómo crees? La luz, el predial y mis gustos son muy caros y nadie me regala nada, tampoco soy santa”.

Cabe destacar que cada rosca de Reyes tiene un precio regular de 429 pesos mexicanos en Cotsco y ya en Manzanillo, las roscas fueron puestas a la venta en un precio de 599 pesos mexicanos por pieza.

A pesar de la polémica generada en plataformas digitales por la reventa y el margen de ganancia, Figueroa ha reiterado que su “emprendimiento” ha sido un éxito, asegurando que la mayor parte de los pedidos se colocaron rápidamente y que la demanda superó sus expectativas.

¿Quién es Ximena Figueroa?

En cuanto a su perfil, en su página de Facebook se describe como empresaria, dueña de Estudio Hilton y egresada de la Universidad Vizcaya Manzanillo.

Además, el pasado 10 de octubre fijó una publicación en la que la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, le envía un mensaje de apoyo por su participación en el certamen Miss Trans Nacional 2025, donde representó con orgullo a la entidad.

“Desde aquí quiero enviarle mis mejores deseos a Ximena quien estará participando el 16 de octubre en el certamen Miss Trans Nacional 2025 representando con orgullo a Colima”, se escucha decir a la mandataria estatal en un video.

