Haces Ejercicio y luego de un Tiempo Sientes Dolor: Ese Malestar Tiene Nombre y Así se Produce

Si estás tratando de cumplir el propósito de hacer ejercicio este 2026, debes saber que al realizar la actividad física puedes sentir dolor. Te decimos cómo se llama y cómo se produce este malestar.

Investigadores de la Facultad De Ciencias de la Cultura Física de la Universidad Autónoma de Chihuahua explicaron que se trata de un dolor que se siente regularmente ocho horas después de haber realizado un ejercicio desacostumbrado, sin embargo, su mayor intensidad se presenta entre 24 y 48 horas y puede durar entre siete y diez días.

Ricardo Ortiz Gómez, Ramón Candía Luján, Raúl Josué́ Nájera Longoria y Roberto Gutiérrez Martínez, destacaron que este tipo de dolor después de hacer ejercicio lo puede sentir cualquier persona, desde una que recién inicia la actividad física como un atleta de élite.

¿Cómo se llama y se produce el dolor después de hacer ejercicio?

El dolor que sientes luego de hacer ejercicio se le conoce como “agujetas” en países de habla hispana, en países anglosajones como DOMS (Delayed Onset Muscle Soreness, por sus siglas en inglés), y en otros, simple y sencillamente como “dolor muscular tardío” (DMT).

Los especialistas indicaron que cuando se realiza ejercicio físico severo se pueden presentar dos tipos de dolor:

Dolor agudo: Se siente durante o inmediatamente después de la sesión de ejercicio y puede persistir varias horas. Las causas se atribuyen a una disminución del riego sanguíneo en el musculo y a la acumulación de productos metabólicos.

Dolor Muscular Tardío (DMT): Es un dolor localizado que presenta su pico de intensidad entre 24 y 48 horas después de haber realizado un ejercicio al que no se está́ acostumbrado regularmente. Las causas de este fenómeno aún no se conocen con exactitud, sin embargo existen diversas teorías que tratan de explicarlas, una de ellas es en la que interviene el ácido láctico.

En cuanto al tema de la prevención y tratamiento, los especialistas concluyeron que aún cuando se ha investigado con una gran cantidad de estrategias para aliviar el dolor muscular tardío, es muy poca la efectividad que se ha encontrado, esto puede tener relación con "el desconocimiento del mecanismo de producción, ya que tal vez cuando se resuelva este punto se podrá encontrar la forma de cómo prevenirlo y/o tratarlo con mayor efectividad".

