¿Qué pasó en la Colonia Doctores Hoy?: Hay Un Saldo de 5 Personas Intoxicadas en Cisterna

La tarde de hoy, 30 de enero de 2026, se registró un incidente en una cisterna la Privada Arce, ubicada en la colonia doctores, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), así como bomberos de la Ciudad de México, quienes coordinaron las labores de rescate y atención prehospitalaria a las 5 personas que resultaron intoxicadas.

Cinco personas resultaron intoxicadas, entre ellas un paramédico, en una cisterna de un inmueble de Privada Arce, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.



Sigue toda la información en https://t.co/gfh1IiMH2O pic.twitter.com/B7ktlllEGt — NMás (@nmas) January 30, 2026

Nota relacionada: Incendio en la Venustiano Carranza Hoy: ¿Qué Pasó en la Bodega, Ubicada en Colonia 10 de Mayo?.

Así fue el incidente en la cisterna

El incidente ocurrió cuando varias personas efectuaban trabajos de pintura dentro del depósito, lo que habría provocado la acumulación de vapores y la posterior intoxicación. Entre los afectados se encuentra un paramédico del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quien acudió inicialmente para brindar auxilio.

Historias recomendadas:

FBPT