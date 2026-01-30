¿Qué pasó en la Colonia Doctores Hoy?: Hay Un Saldo de 5 Personas Intoxicadas en Cisterna
Elementos de emergencias acudieron al lugar
La tarde de hoy, 30 de enero de 2026, se registró un incidente en una cisterna la Privada Arce, ubicada en la colonia doctores, de la alcaldía Cuauhtémoc.
Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), así como bomberos de la Ciudad de México, quienes coordinaron las labores de rescate y atención prehospitalaria a las 5 personas que resultaron intoxicadas.
Así fue el incidente en la cisterna
El incidente ocurrió cuando varias personas efectuaban trabajos de pintura dentro del depósito, lo que habría provocado la acumulación de vapores y la posterior intoxicación. Entre los afectados se encuentra un paramédico del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quien acudió inicialmente para brindar auxilio.
