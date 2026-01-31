Trump Dice que Cuba Hará Un Trato Con Estados Unidos y Descarta Crisis Humanitaria en la Isla
Trump dijo que Cuba hará un trato con Estados Unidos y descartó crisis humanitaria en la isla, ante los aranceles que anunció para países que envíen petróleo a la nación caribeña
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró este sábado 31 enero que Cuba buscará un "trato" con Washington tras el anuncio de aranceles para los países que le suministren petróleo y confió en que la isla "volverá a ser libre".
El republicano dio estas declaraciones a bordo del Air Force One cuando la prensa le cuestionó por las palabras de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien advirtió que cortar el suministro de crudo a Cuba provocará una crisis humanitaria.
"No tiene por qué haber una crisis humanitaria. Creo que probablemente vendrán a nosotros y querrían hacer un trato. Así que Cuba volverá a ser libre. Vendrán a nosotros y harán un trato", aseguró el mandatario.
El republicano subrayó que Cuba está en "una situación muy mala" porque "vivían del dinero y del petróleo de Venezuela, pero nada de esto está llegando" desde que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.
También agregó que Sheinbaum fue "muy buena" porque, según dijo, le pidió que México también dejara de enviar crudo a la isla y ella accedió.
"Y luego, la presidenta de México, la presidenta Sheinbaum fue muy buena. Le dije: 'Mira, no queremos que envíen petróleo allá'. Y ella no está enviando petróleo", afirmó.
Trump firmó el jueves una orden ejecutiva para imponer aranceles a aquellos países que suministren petróleo a la isla.
El gobierno cubano calificó de "fascista" la medida, que en la práctica supone una asfixia energética para la isla, y Sheinbaum anunció que México buscará "distintas alternativas" para apoyar al pueblo cubano.
Con información de EFE
