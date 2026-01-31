Juez Federal Ordena Liberar a Liam Conejo Ramos, Niño que Fue Trasladado Desde Minnesota a Texas

Este sábado, 31 de enero de 2026, un juez federal en Texas emitió una orden para liberar a Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años de nacionalidad ecuatoriana, junto a su padre del centro de detención de inmigración donde permanecen desde el pasado 20 de enero.

El menor y su progenitor fueron trasladados desde Minnesota hasta el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, ubicado en Dilley. El caso generó consternación a nivel nacional por las circunstancias en que se realizó el traslado y la detención de un menor de edad.

Video: Caso Liam Conejo Ramos: Juez Federal Bloquea Deportación de Niño de 5 Años y su Padre en EUA.

La decisión judicial y sus términos

El juez federal Fred Biery ordenó la liberación de ambos detenidos antes del próximo martes, según información publicada por el periódico Express-News. El fallo establece un plazo específico para que las autoridades migratorias cumplan con la disposición judicial.

La decisión se produce once días después del traslado inicial desde Minnesota, estado ubicado en la frontera norte del país, hasta las instalaciones de detención en el sur de Texas.

Críticas del juez al sistema migratorio

En su resolución, el magistrado cuestionó las prácticas del Gobierno federal en materia de deportaciones. Biery señaló que el caso "tiene su génesis en la búsqueda mal concebida e incompetentemente implementada por el Gobierno de cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si requiere traumatizar a los niños".

La referencia a cuotas diarias de deportación constituye una crítica directa a la política migratoria que, según el juez, prioriza objetivos numéricos sobre el bienestar de menores de edad involucrados en procesos migratorios.

¿Por qué detuvieron a Liam Conejo?

El padre e hijo fueron llevados al Centro Residencial Familiar del Sur de Texas el 20 de enero de 2026. Este tipo de instalaciones está diseñado para albergar familias en procesos de deportación, aunque su uso ha generado debate sobre las condiciones de detención de menores.

El traslado desde Minnesota hasta Texas implica una distancia considerable, lo que añadió complejidad al caso y dificultó el acceso de la familia a recursos legales y apoyo comunitario en su lugar de residencia original.

La orden judicial representa un revés para las autoridades migratorias en este caso específico, aunque no establece precedentes vinculantes para situaciones similares.

Con información de EFE.

