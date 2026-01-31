Hombres Armados Matan a 2 Mujeres en su Casa; Víctimas Serían Familiares de Mario Delgado

La tarde de este sábado 31 de enero, tres presuntos delincuentes vinculados con un doble feminicidio fueron abatidos tras un enfrentamiento con fuerzas de seguridad en Colima.

De acuerdo con información oficial, el asesinato de dos mujeres ocurrió alrededor de las 4:30 de la madrugada en la colonia Placetas Estadio, en el municipio de Colima. Tras el reporte, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al lugar para realizar el levantamiento de la escena del crimen e iniciar las investigaciones.

Con apoyo de corporaciones estatales y federales y mediante el análisis de información del C5i Colima, las autoridades lograron identificar el vehículo utilizado en el ataque, así como a algunos de los presuntos responsables.

Como resultado, se implementó un operativo de búsqueda que permitió localizar, horas más tarde, un automóvil azul claro, Chevrolet Groove, afuera de un domicilio en la colonia Punta Diamante, en el municipio de Villa de Álvarez.

Al acercarse al lugar, los elementos de seguridad fueron agredidos con disparos de arma de fuego, lo que derivó en un enfrentamiento en el que tres agresores fueron abatidos. Durante el intercambio, un elemento de la FGE resultó herido, aunque se reporta fuera de peligro.

Tras asegurar la zona, agentes de la Policía de Investigación realizaron las diligencias correspondientes y localizaron armas y diversos indicios en el interior del domicilio, entre ellos ropa presuntamente usada en el crimen y un marro.

Las autoridades informaron que el caso es investigado bajo el protocolo de feminicidio y con perspectiva de género.

Las mujeres serían familiares de titular de la SEP

Las mujeres asesinadas fueron identificadas como Geña Delgado y su hija, Sheila Amezcua Delgado. De manera preliminar, se informó que ambas podrían ser tía y prima del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, así como familiares de Felipe Delgado, diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

