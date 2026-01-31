Evacuan a Pasajero Indio Con Malaria De Crucero Que se Dirigía a Isla Mujeres, Quintana Roo

La Secretaría de Marina (Semar) informó sobre la evacuación médica de un pasajero de nacionalidad india, diagnosticado con malaria, a bordo del crucero Harmony of the Seas, el cual se dirigía a Isla Mujeres, en el estado de Quintana Roo.

El operativo se llevó a cabo luego de que la autoridad naval recibiera una llamada de emergencia por parte del Oficial en Jefe de la embarcación, la cual se encontraba a aproximadamente 35 minutos de Isla Mujeres.

En la comunicación se solicitó apoyo para el traslado urgente del hombre de nacionalidad india, diagnosticado con malaria, fiebre y niveles bajos de plaquetas.

Ante la situación, se ordenó el zarpe inmediato de una embarcación tipo MLB-103, la cual se dirigió al crucero para efectuar el desembarco del paciente.

Evacuan a Pasajero Indio Con Malaria. Foto Semar

Posteriormente, una embarcación tipo Defender BR-01, con personal de sanidad naval especializado a bordo, realizó el traslado del afectado hasta Puerto Juárez.

Llevan a tierra a paciente indio

Una vez en tierra, el paciente fue entregado a una ambulancia particular que lo condujo a un hospital de la localidad, donde continuaría recibiendo atención médica especializada.

La Secretaría de Marina reiteró su compromiso con la salvaguarda de la vida humana en la mar y recordó que, para la atención de emergencias marítimas, la Quinta Región Naval pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico 998 877 0186.

