Evacuan a Pasajero Indio Con Malaria De Crucero Que se Dirigía a Isla Mujeres, Quintana Roo
El hombre fue trasladado en otra embarcación al Puerto Juárez para que fuera atendido
La Secretaría de Marina (Semar) informó sobre la evacuación médica de un pasajero de nacionalidad india, diagnosticado con malaria, a bordo del crucero Harmony of the Seas, el cual se dirigía a Isla Mujeres, en el estado de Quintana Roo.
El operativo se llevó a cabo luego de que la autoridad naval recibiera una llamada de emergencia por parte del Oficial en Jefe de la embarcación, la cual se encontraba a aproximadamente 35 minutos de Isla Mujeres.
En la comunicación se solicitó apoyo para el traslado urgente del hombre de nacionalidad india, diagnosticado con malaria, fiebre y niveles bajos de plaquetas.
Ante la situación, se ordenó el zarpe inmediato de una embarcación tipo MLB-103, la cual se dirigió al crucero para efectuar el desembarco del paciente.
Posteriormente, una embarcación tipo Defender BR-01, con personal de sanidad naval especializado a bordo, realizó el traslado del afectado hasta Puerto Juárez.
Llevan a tierra a paciente indio
Una vez en tierra, el paciente fue entregado a una ambulancia particular que lo condujo a un hospital de la localidad, donde continuaría recibiendo atención médica especializada.
La Secretaría de Marina reiteró su compromiso con la salvaguarda de la vida humana en la mar y recordó que, para la atención de emergencias marítimas, la Quinta Región Naval pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico 998 877 0186.
