Cuba Califica Medida de EUA contra su Suministro de Petróleo como "Brutal Acto de Agresión"

Este jueves el Gobierno de Cuba condenó la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a todo país que venda o suministre petróleo a la isla: "Denunciamos ante el mundo este brutal acto de agresión".

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, escribió en redes sociales:

Condenamos en los términos más firmes la nueva escalada de EUA contra Cuba. Ahora se propone imponer un bloqueo total a los suministros de combustible a nuestro país

La orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump este jueves, que declara que esta medida es necesaria por el peligro que Cuba representa para su país, supone, de acuerdo con Rodríguez, "someter a condiciones de vida extremas" a la población en la isla.

"EUA recurre también al chantaje y la coerción para tratar de que otros países se sumen a su universalmente condenada política de bloqueo contra Cuba, a los que, de negarse, amenaza con la imposición de arbitrarios y abusivos aranceles, en violación de todas las normas del libre comercio", argumenta.

El canciller añadió que, para justificar esta medida, el mandatario estadounidense "se apoya en una larga lista de mentiras que pretenden presentar a Cuba como una amenaza que no es".

"Cada día hay nuevas evidencias de que la única amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad de la región, y la única influencia maligna, es la que ejerce el Gobierno de EUA contra las naciones y los pueblos de Nuestra América, a los que intenta someter a su dictado, despojar de sus recursos, mutilar su soberanía y privar de su independencia", señaló Rodríguez.

Orden ejecutiva

Este jueves Trump firmó una orden ejecutiva que establece que EUA podrá imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba precisando que la isla "constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EUA".

De acuerdo con distintas estimaciones a falta de datos oficiales, Cuba precisa del orden de 110 mil barriles de petróleo diarios, de esa cantidad alrededor de 40 mil provienen de su producción nacional de crudo por lo que dos tercios deben ser importados.

Su principal proveedor histórico era Venezuela, que de acuerdo con el sistema de seguimiento de Reuters el año pasado le suministró unos 27 mil barriles diarios. Situación que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro.

Con información de EFE

