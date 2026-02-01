Despliegan a 1,190 Militares Para Buscar Mineros Secuestrados en Concordia, Sinaloa

Este domingo, 1 de febrero de 2026, autoridades federales desplegaron un operativo en Concordia, Sinaloa, para reforzar la búsqueda de 10 trabajadores mineros reportados por la empresa Vizsla como secuestrados.

El dispositivo inició a las 13:45 horas como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, movilizando a 1,190 efectivos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fuerza Aérea Mexicana hacia el municipio sinaloense.

Traslado aéreo desde la capital

El despliegue de personal y equipo se realizó mediante transporte aéreo desde la Ciudad de México y otras entidades del país. Las autoridades emplearon una aeronave Boeing 737 de transporte pesado, dos aviones T-6C y tres helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana.

Entre los efectivos desplegados destacan 270 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales, además de tres células de investigación equipadas con tecnología especializada para labores de búsqueda.

Operativo ordenado desde presidencia

El gobernador Rubén Rocha informó a través de redes sociales que el refuerzo fue ordenado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla.

La misión consiste en coordinar con autoridades de los tres órdenes de gobierno las actividades de búsqueda. Las tareas, se informó, se ejecutan bajo la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, garantizando el respeto a los Derechos Humanos.

Antecedentes del caso

La empresa minera Vizsla informó mediante comunicado que 10 personas de su proyecto en Concordia fueron secuestradas. Algunas personas desaparecidas ya cuentan con fichas de búsqueda activas en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Sinaloa.

