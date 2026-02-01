Adán Augusto López Deja la Coordinación; Ignacio Mier Asume Liderazgo de Morena en el Senado

En una plenaria realizada a puerta cerrada, las y los senadores del grupo parlamentario de Morena acordaron por mayoría designar a Ignacio Mier Velazco como nuevo coordinador de la bancada en el Senado de la República.

Durante el encuentro interno, también se determinó que el senador Adán Augusto López Hernández continuará desempeñándose como senador en funciones, sin asumir la coordinación del grupo parlamentario. La decisión forma parte de los ajustes internos de Morena rumbo a los próximos trabajos legislativos, con el objetivo de fortalecer la organización y conducción política del grupo en la Cámara Alta.

Adán Augusto López aclaró que en ningún momento planteó la posibilidad de solicitar licencia como senador de la República. Reiteró que seguirá siendo “un soldado más de la Cuarta Transformación” y aseguró que “a este movimiento no le va a fallar nunca”.

El legislador explicó que dejar la coordinación del grupo parlamentario fue una decisión tomada en las últimas horas, luego de abrirse la posibilidad de realizar trabajo político-electoral con miras al proceso de 2027. Subrayó que lo más importante es fortalecer la unidad interna del partido rumbo a ese escenario electoral.

Adán Augusto recorrerá el país

Adán Augusto López adelantó que recorrerá todo el país, con el objetivo principal de que Morena gane todas las gubernaturas en disputa y mantener la mayoría calificada en el Congreso de la Unión.

Por su parte, Ignacio Mier Velazco reconoció el trabajo realizado por Adán Augusto López al frente de la coordinación del grupo parlamentario de Morena y destacó que su decisión de dejar el cargo fue voluntaria, con la finalidad de fortalecer las labores de organización territorial de cara a la elección de 2027.

