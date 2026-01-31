México Seguirá Ejerciendo su Política de Ayuda Humanitaria Donde Sea Requerida: De la Fuente

México hará siempre todo lo que esté a su alcance para que la ayuda humanitaria llegue cuando se necesite, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, al subrayar que esta política ha sido un distintivo del país y un mecanismo para mantener vivo el diálogo con los pueblos que la requieren.

Durante su participación en la reunión plenaria de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, el canciller destacó que son tiempos de unidad y acción conjunta entre el Ejecutivo y el Congreso, y refrendó que la política exterior mexicana se guía por principios constitucionales, el respeto, la cooperación y el diálogo.

"México es una Potencia Diplomática": Roberto Canseco, jefe de Cancillería en Ecuador

De la Fuente enfatizó que la diplomacia mexicana se sustenta en el derecho internacional, la Carta de la ONU y los tratados internacionales, así como en la solución pacífica de las controversias, como lo demuestran las acciones emprendidas ante la Corte Internacional de Justicia y la defensa del derecho de asilo conforme a la Convención de Caracas de 1954.

Acompañado por el coordinador de la fracción parlamentaria, Ricardo Monreal Ávila, reiteró que la prioridad de la Cancillería es la protección de las y los connacionales en Estados Unidos, así como la defensa de sus derechos en un escenario complejo, reconociendo su aportación a la economía y al desarrollo social de ambas naciones.

Con M de Migrante

El canciller resaltó la importancia de la red consular en Estados Unidos, que durante 2025 realizó 5.5 millones de trámites, y rechazó de manera categórica versiones que señalan una supuesta intervención en asuntos de política interna desde los consulados. Precisó que estos se limitan a atender a los paisanos y proteger sus derechos, en apego al principio de no intervención.

¿Cómo Está la Situación en Minnesota, con los Operativos contra Migrantes y las Protestas?

Detalló que, mediante esta red consular —fortalecida con 115 millones de pesos provenientes del sorteo de la Lotería Nacional “México con M de Migrante”— se realizaron más de 10 mil visitas de protección consular a centros de detención, se otorgaron más de 18 mil asesorías legales y se atendieron más de 212 mil llamadas telefónicas.

Sobre la relación bilateral con Estados Unidos, informó que el diálogo en materia de seguridad fronteriza se mantiene bajo principios de confianza mutua, responsabilidad compartida, coordinación sin subordinación y respeto irrestricto a la soberanía.

Añadió que hoy se cuenta con una frontera más segura, con una disminución cercana al 50 por ciento en los aseguramientos de fentanilo y una reducción significativa de cruces ilegales.

Historias recomendadas:

Juez Federal Ordena Liberar a Liam Conejo Ramos, Niño que Fue Trasladado Desde Minnesota a Texas

Estados Unidos Entra en Parálisis Presupuestaria Que Se Espera Sea Breve