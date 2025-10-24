Muere otro Mexicano en Operativo del ICE; Suman 10 Fallecidos desde Enero 2025: Cancillería
La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que el caso más reciente ocurrió la mañana de este viernes
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó hoy, 24 de octubre de 2025, que un total de 10 mexicanos han muerto en Estados Unidos de América (EUA) derivado de los operativos antiinmigrantes.
De acuerdo con la Cancillería, el caso más reciente ocurrió la mañana de este viernes.
“Del 20 de enero a la fecha, 10 mexicanos han fallecido en los Estados Unidos en custodia del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) derivado de operativos antimigratorios”, indicó.
Caso más reciente en California
El subsecretario para América del Norte de la SRE, Roberto Velazco, precisó que “el más reciente de estos casos (ocurrió) en la madrugada del día de hoy; nos comunicó nuestro consulado en San Bernardino, California”.
Añadió que ante ese aviso, se comunicó con la hija del connacional fallecido para transmitirles las condolencias.
También destacó que en cada caso se envían notas verbales a la embajada de Estados Unidos en México, en las que se han solicitado que haya investigaciones transparentes y exhaustivas; “exigimos que se llegue al fondo de las causas”.
