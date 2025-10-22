ICE Anuncia que Habrá Más Arrestos de Migrantes en Ciudades como Nueva York

El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos de América (EUA), Todd Lyons, anunció hoy, 22 de octubre de 2025, que habrá más arrestos de migrantes en ciudades como Nueva York.

En entrevista con la cadena Fox, Todd Lyons aseguró que van a aumentar las redadas del ICE porque “hay muchos inmigrantes ilegales criminales que han sido liberados, específicamente en Nueva York”.

Eric Adams advierte que la ciudad de Nueva York no cooperará con el ICE

Apenas ayer, 21 de octubre, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, reiteró que la ciudad no coopera con las autoridades federales de inmigración, luego de que varias personas fueran detenidas en plena calle por agentes del ICE.

Mediante su cuenta de X, el alcalde Adams recordó que Nueva York es una ciudad amiga de los indocumentados o "ciudad santuario".

La Ciudad de Nueva York no coopera con las autoridades federales en materia de deportaciones civiles, de acuerdo con nuestras leyes locales.

La Policía de la ciudad también envió un mensaje a los neoyorquinos a través de las redes sociales, donde se deslindaba de los hechos.

El Departamento de Policía no tuvo participación en la operación federal que tuvo lugar en Canal Street esta tarde".

Cabe destacar que por ser una ciudad santuario, la Policía de Nueva York y otros empleados municipales tienen prohibido cooperar con las autoridades de inmigración.

El Departamento de Seguridad Nacional, bajo el que opera ICE, confirmó a la cadena ABC que sus agentes, así como de otras agencias federales, entre éstas el FBI y la DEA, "llevaron a cabo una operación de cumplimiento dirigida y basada en inteligencia en Canal Street en la ciudad de Nueva York".

