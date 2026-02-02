La Selección Mexicana Femenil Jugará vs Brasil en Marzo

Estamos a poco más de un año para que comience el Mundial Femenil 2027, el cual se llevará a cabo en Brasil. Este lunes 2 de febrero se confirmó que la Selección Mexicana jugará un partido amistoso precisamente ante el combinado anfitrión de la próxima justa mundialista, mismo que se disputará en la Ciudad de México.

Andrea Rodebaugh, Directora Deportiva de la Selección Mexicana Femenina, anunció que el partido México vs. Brasil Femenil se jugará el próximo 7 de marzo en el Estadio Ciudad de los Deportes. Este será un gran compromiso para el conjunto dirigido por Pedro López, que busca un lugar en la próxima Copa del Mundo Femenil.

Video: "México Necesita Tener Una Selección Femenil Más Competitiva": David Faitelson.

“Nos encontramos en un año de Eliminatorias, un año que es fundamental para volver a ver a México clasificar a una Copa del Mundo”, expresó Rodebaugh, quien además señaló que “enfrentar a este tipo de selecciones es clave para medirnos, exigirnos y continuar creciendo como equipo. Además de evaluar el nivel competitivo y fortalecer la preparación de nuestras seleccionadas”.

¿Cuándo empieza el Mundial Femenil 2027?

El Mundial Femenil 2027 está programado para dar inicio el 24 de junio de 2027 y terminará el 25 de julio con el partido de la gran final. España es la vigente selección campeona del mundo y buscará defender su corona en el primer Mundial Femenil que se realizará en Sudamérica.

Este torneo contará con la participación de 32 equipos y México buscará conseguir una de las cuatro plazas que se le otorgan a la CONCACAF.

Así están repartidos los cupos para el Mundial Femenil 2027, por confederación:

• UEFA: 11 boletos

• Asia: 6 boletos

• CONCACAF: 4 boletos

• África: 4 boletos

• CONMEBOL: 3 boletos

• Oceanía: 1 boleto

• Repechaje intercontinental: 3 boletos

