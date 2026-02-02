Sheinbaum Inaugura Último Tramo de Tren Interurbano "El Insurgente"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró hoy, 2 de febrero de 2026, el último tramo del Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente”, que conecta a la Ciudad de México (CDMX) con el Estado de México (Edomex) a través de casi 58 kilómetros de vía doble electrificada.

Después de su conferencia de prensa mañanera, realizada desde la Cineteca Nacional Chapultepec, la mandataria acudió a la estación Vasco de Quiroga y realizó el corte de listón de la inauguración del tramo Santa Fe-Observatorio, en compañía de autoridades de la Ciudad de México, del Estado de México y funcionarios federales.

Sobre El Insurgente

El Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente” va de Zinacantepec, Edomex, al Metro Observatorio, en CDMX.

Cuenta con siete estaciones en su recorrido total: dos terminales y cinco intermedias.

En la Ciudad de México, las estaciones: Observatorio, Vasco de Quiroga y Santa Fe.

En el Estado de México, las estaciones: Lerma, Metepec, Toluca Centro y Zinacantepec.

La estación Observatorio se integra con las Líneas 1 y 12 del Metro.

Cuenta con conexión con la Terminal de Autobuses de Observatorio.

De acuerdo con el Gobierno de México, este sistema de transporte beneficiará ahora a las alcaldías Cuajimalpa y Álvaro Obregón, además de los municipios mexiquenses de Zinacantepec, Toluca, Metepec, Lerma, San Mateo Atenco y Ocoyoacac.

Y es que hasta ahora, “El Insurgente” operaba de Zinacantepec a Santa Fe, transportando en promedio 22 mil personas al día; pero se prevé que ahora beneficie a más de 100 mil personas con un tiempo de recorrido de menos de 60 minutos.

Video: Claudia Sheinbaum Inaugura Operación Completa del Tren Interurbano México-Toluca

Costo total de la obra

Durante su rueda de prensa, Sheinbaum Pardo además informó que la obra costó alrededor de 100 mil millones de pesos.

“Son alrededor de 100 mil millones de pesos, el tren se hizo en 12 años, desde 2014”, manifestó.

La mandataria nacional recordó que primero se inauguró el tramo correspondiente al Estado de México; luego hasta Santa Fe, y ahora hasta Observatorio.

En la conferencia además estuvieron presentes la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Brugada destacó que este día pasará a la historia en la CDMX, porque “logramos uno de los sueños más importantes de la Ciudad, que es lograr una comunicación, un sistema de movilidad integrado, pero además metropolitano”.

Mientras que Delfina Gómez expuso que se trata de una fecha especial para los mexiquenses, al poner en servicio la última etapa del tren, una obra que dijo tiene inmenso beneficio social. “Este Tren Interurbano conecta a dos de las regiones más grandes y pobladas del país: la Zona Metropolitana del Valle de México con el Valle de Toluca”, dijo.

¿Cuál es su horario de servicio?

El horario de operación del tren es de lunes a viernes de 05:00 a 00:00 horas; sábados de 06:00 a 00:00 horas y domingos de 07:00 a 00:00 horas.

Sin embargo, el sistema de transporte informó que por hoy, 2 de febrero, el nuevo tramo Santa Fe-Observatorio comenzará a funcionar a partir de las 16:00 horas.

Mientras que el horario de Zinacantepec a Santa Fe es el regular de día festivo: de 07:00 a 00:00 horas.

De acuerdo con información del Tren Interurbano, la frecuencia de paso de los trenes es aproximadamente 10 minutos, y cada uno tiene capacidad total de 719 pasajeros, de los cuales 326 corresponden a asientos ergonómicos, además de 2 espacios destinados para sillas de ruedas.

