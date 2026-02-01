Frío Histórico Congela el Este de EUA: Muertes, Apagones y Caos Aéreo

Una intensa ola de frío afectó el domingo a una extensa franja del este de Estados Unidos, desde las costas del Golfo de México hasta Nueva Inglaterra, tras el paso de un ciclón extratropical, también conocido como “ciclón bomba”. El fenómeno desató temperaturas extremadamente bajas, fuertes nevadas y condiciones peligrosas en regiones poco acostumbradas a este tipo de clima invernal.

Cerca de 150 millones de personas permanecían bajo avisos y alertas por frío extremo. En amplias zonas del sur del país, las sensaciones térmicas cayeron muy por debajo del punto de congelación, debido a la masa de aire más fría registrada en el sur de Florida desde diciembre de 1989, según el meteorólogo Peter Mullinax, del Centro de Predicción del Clima.

En Florida, el área de Tampa–St. Petersburg registró ráfagas de nieve y temperaturas de hasta -6 grados Celsius en el noroeste del estado, mientras que el sur de la península alcanzó -1 grado. El frío extremo dejó a numerosas iguanas aturdidas e inmóviles en el suelo, un fenómeno habitual cuando estos reptiles entran en letargo por las bajas temperaturas.

Las condiciones también afectaron a la agricultura. Cultivos de fresas y naranjas quedaron cubiertos de hielo, lo que obligó a agricultores a rociar agua sobre árboles frutales y plantas de bayas como medida de protección frente al congelamiento.

Trozos de hielo cuelgan de la cerca de un invernadero en EUA. Foto: AP

En Carolina del Norte, el ciclón provocó una de las nevadas más intensas registradas en la región. En Charlotte cayeron casi 30 centímetros de nieve, mientras que en localidades como James City y Swansboro se superaron los 40 centímetros, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Impactos en vuelos, luz y vidas

La tormenta tuvo un fuerte impacto en el transporte aéreo. El sábado se cancelaron más de 2,800 vuelos en Estados Unidos y el domingo al menos otros 1,500, incluidos unos 800 con origen o destino en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas.

Las condiciones invernales también generaron caos vial. En la interestatal 85, al noreste de Charlotte, un accidente dejó decenas de camiones de carga y otros vehículos varados durante horas. Las autoridades reportaron más de 1.000 choques y confirmaron la muerte de al menos dos personas.

Camiones de servicios públicos intentar limpiar el hielo de las calles. Foto: AP

El impacto del frío se vio agravado por los cortes de electricidad. Más de 97 mil usuarios seguían sin suministro en Tennessee y Mississippi, estados aún afectados por la tormenta de hielo del fin de semana anterior, mientras que en Florida alrededor de 29.000 hogares permanecían sin luz.

En Mississippi, funcionarios calificaron el evento como la peor tormenta invernal desde 1994. Se habilitaron cerca de 80 centros de calentamiento y la Guardia Nacional fue desplegada para distribuir suministros en comunidades afectadas.

Hasta el momento, se han reportado más de 110 muertes relacionadas con las temperaturas extremas. Meteorólogos advirtieron que, aunque algunas zonas comenzarán a salir de la nieve, persistirán los vientos racheados y las sensaciones térmicas peligrosamente bajas durante los próximos días.

