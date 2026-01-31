Trump Asegura que Irán Negocia con Washington, Tras Despliegue de Flota Militar en la Región

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán “está hablando” con su administración, en un contexto de alta tensión bilateral y mientras Teherán parece inclinarse por la vía diplomática ante las advertencias de Washington sobre posibles ataques militares.

“Irán está hablando con nosotros y veremos si podemos hacer algo, de otra forma veremos qué pasa… Tenemos una gran flota desplegada allá”, declaró el mandatario en una entrevista con Fox News. “Están negociando”, agregó.

Opacidad y amenaza

Trump indicó que los aliados de Estados Unidos en Medio Oriente no han sido informados sobre eventuales planes de ataque por razones de seguridad. “No podemos decirles el plan. Si les digo el plan, sería casi tan malo como decírtelo a ti; podría ser peor, de hecho”, explicó.

El presidente republicano ha amenazado con intervenir en Irán tras la represión de protestas antigubernamentales que, según organizaciones no gubernamentales y organismos de derechos humanos, dejaron miles de muertos.

Washington tiene desplegado un grupo naval de ataque encabezado por el portaviones USS Abraham Lincoln en las inmediaciones de las costas iraníes, como parte de su estrategia de presión militar en la región.

